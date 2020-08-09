Đột ngột mất liên lạc với gia đình, nam thanh niên được phát hiện tử vong trong căn hộ chung cư khóa kín

Xã hội 09/08/2020 06:00

Do đột ngột mất liên lạc, gia đình nhờ người đến căn hộ chung cư kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên trên giường.

Khoảng 17 giờ ngày 8/8, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên trong căn hộ thuộc tầng 26, tòa nhà CT12A - Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội). 

Danh tính nạn nhân được xác định là Q. (24 tuổi, quê Nam Định). Tại thời điểm được phát hiện, máy lạnh trong căn hộ vẫn đang bật, nạn nhân tử vong trên giường, người chỉ mặc quần đùi, áo cộc.

Theo tổ trưởng khu vực, ngày 6/8 vừa qua, Q. gọi điện về cho gia đình nhưng sau đó không liên lạc được nữa. Đến sáng ngày 8/8, linh tính có chuyện chẳng lành, gia đình nhờ người đến căn hộ chung cư kiểm tra nhưng gọi mãi không có ai mở cửa.

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Tòa nhà chung cư nơi phát hiện thi thể nam thanh niên - Ảnh: Internet

Sau khi phá khóa vào trong, mọi người bàng hoàng phát hiện nam thanh niên tử vong trên giường. 

"Bình thường bạn ấy rất khỏe mạnh không ốm đau gì cả, có tiền sử bạn huyết áp cao. Chắc có uống rượu bia rồi đi tắm nên bị cảm", vị tổ trưởng tổ dân phố thông tin với Pháp Luật & Bạn Đọc.

Hiện thi thể nam thanh niên đã được gia đình đưa về Nam Định tổ chức hậu sự. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

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