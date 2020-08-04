Một người dân đi rừng đã phát hiện thi thể cụ bà 87 tuổi trên núi nên báo cho gia đình và chính quyền địa phương.

Mới đây, người dân xã Hòa Mỹ Đông huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên phát hiện thi thể cụ bà trên núi nên báo công an. Trưa nay (4/8), lực lượng chức năng của địa phương và gia đình đã đến khu vực núi Giông Ông Địa xác nhận danh tính người chết là cụ bà Lê Thị Ngăn (87 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ Đông).

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, cụ Ngăn bị bệnh đãng trí tuổi già. Trưa 19/7, cụ bà rời nhà và đi lạc. Có người nhìn thấy cụ bà đi vào rừng Suối Phướn. Gia đình và hàng xóm đã vào khu vực rừng này để tìm kiếm nhưng không thấy.

Sau khi cụ bà mất tích, gia đình cùng hàng xóm đã vào rừng tìm kiếm nhưng không thấy - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến trưa 3/8, một người dân trong xã đi rừng lấy mật ong, khi đến núi Giông Ông Địa thì phát hiện một thi thể đang phân hủy. Ông này trở về báo cho chính quyền và gia đình cụ Ngăn. Gia đình xác định đây chính là cụ bà đi lạc nửa tháng trước.

Theo chính quyền địa phương, núi Giông Ông Địa khá cao, rất khó đi, cách nhà cụ Ngăn khoảng 10km đường rừng. Có lẽ sau khi đi lạc, bà cụ đã bò dọc theo suối đến khu vực núi này rồi kiệt sức dẫn đến tử vong.

Vụ nam thanh niên gọi điện cầu cứu gia đình sau tiệc sinh nhật: Tìm thấy thi thể sau 6 ngày mất tích Sau khi dự tiệc sinh nhật, nạn nhân gọi điện thoại về cho gia đình báo việc mình bị đuổi đánh và bị lạc trong rừng. Hôm nay (25/7), người dân đã phát hiện thi thể nạn nhân và trình báo cơ quan chức năng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-cu-ba-87-tuoi-mat-tich-o-phu-yen-phat-hien-thi-the-tren-nui-cach-nha-10km-374518.html