Sau khi dự tiệc sinh nhật, nạn nhân gọi điện thoại về cho gia đình báo việc mình bị đuổi đánh và bị lạc trong rừng. Hôm nay (25/7), người dân đã phát hiện thi thể nạn nhân và trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Văn Minh (19 tuổi, trú xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh).

Hiện cơ quan công an đã có quyết định trưng cầu giám định pháp y để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Trước đó, người dân xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông La Ngà nên đưa vào bờ và trình báo cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Minh, người từng được gia đình trình báo mất tích.

Phát hiện thi thể nam thanh niên sau 6 ngày mất tích - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo Pháp Luật TP.HCM, vào ngày 19/7, anh Minh đến xã Đức Tín, huyện Đức Linh dự sinh nhật bạn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, nam thanh niên gọi điện thoại về cho gia đình nói bị một nhóm người đuổi đánh.

Khoảng gần một giờ sau, nạn nhân tiếp tục gọi về nhà một lần nữa thông báo mình đang đi lạc trong rừng nhưng không rõ ở khu vực nào vì trời rất tối. Sau đó gia đình đã gọi lại nhiều lần vào số điện thoại của anh Minh nhưng đều không liên lạc được.

Được biết, hiện trường nơi phát hiện thi thể cách vị trí chiếc xe máy nạn nhân nằm dưới lề đường khoảng hơn 6 km. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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