Cơ quan công an phát hiện thi thể người phụ nữ trong phòng trọ ở quận Bình Tân (TP.HCM) trong tình trạng bị trói tay, đầu bị bịt kín bằng bao nylon.

Hôm nay (24/7), Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người phụ nữ sống trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B.

Theo thông tin đăng tải trên Zing, vào sáng cùng ngày, người dân sống trong khu trọ ở đường Liên Khu 4-6 (phường Bình Hưng Hòa B) nghe mùi hôi thối phát ra từ một căn phòng nên báo công an.

Sau khi phá cửa, cảnh sát phát hiện bên trong căn phòng là một thi thể nữ giới khoảng 40 tuổi đang phân hủy nặng. Nạn nhân chết trong tư thế tay bị trói, đầu và mặt bị bịt kín bằng bao nylon.

Phát hiện thi thể người phụ nữ trong căn phòng ở Bình Tân, TP.HCM - Ảnh: Zing

Cách đây không lâu, tại Phú Thọ cũng xảy ra trường hợp phát hiện thi thể người phụ nữ trong phòng trọ khiến mọi người bàng hoàng.

Nạn nhân là chị P. (sinh năm 1996, quê huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), đang là công nhân làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn xã.

Sáng 10/5, một số người không thấy chị P. đi làm nên đến phòng trọ tìm rồi phát hiện ra thi thể. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã chết trước đó vài ngày, hiện trường có dấu vết của một vụ án mạng. Cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ vụ án.

Xót cảnh người thân chờ suốt đêm tìm thi thể 2 mẹ con và cháu 7 tuổi chết đuối dưới sông Trong lúc chị Huế cùng con và cháu đi tắm sông Lam thì không may bị đuối nước thương tâm. Người nhà và lực lượng chức năng phải thức xuyên đêm để tìm kiếm thi thể 3 nạn nhân.

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