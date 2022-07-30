'Động trời' cháu trai bỏ thuốc chuột, đặt bẫy điện trong nhà tắm để ám sát bác ruột

Xã hội 30/07/2022 12:34

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự một đối tượng vì hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tối ngày 29/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bàn (30 tuổi, ở xã Liên Chung, H.Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo PC02 Công an Bắc Giang, gia đình Bàn sống chung với bác ruột là bà Nguyễn Thị H. (67 tuổi) từ năm 2020 tại xã Liên Chung (H.Tân Yên). Trong quá trình chung sống, bà H. và Bàn nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

'Động trời' cháu trai bỏ thuốc chuột, đặt bẫy điện trong nhà tắm để ám sát bác ruột - Ảnh 1
Nguyễn Văn Bàn tại cơ quan điều tra - Ảnh: Thanh Niên

Đầu tháng 6/2022, Bàn đã bỏ thuốc chuột vào thức ăn của bác ruột khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, thời điểm đó bà Hiển chưa phát hiện mình bị đầu độc bởi cháu ruột.

Theo thông tin từ Zing News, vào tối ngày 28/7, Bàn tiếp tục dùng dây điện và thanh kim loại đấu nối vào ổ điện phía trong nhà tắm của bà Hiền với mục đích làm bác ruột bị điện giật. Người phụ nữ 67 tuổi sau đó đã phát hiện ra điều bất thường nên trình báo Công an huyện Tân Yên. Cảnh sát địa phương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Ngày 29/7, Nguyễn Văn Bàn đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

 

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Đại diện Công an xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Lê Xuân Trường, hiện đối tượng đang được cấp cứu hồi sức sau 2 ngày chạy trốn không ăn uống đầy đủ".

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Từ khóa:   giết người đặt bẫy điện thuốc chuột

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