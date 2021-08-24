Đồng Nai ghi nhận gần 1.000 ca mắc Covid-19 mới, trong đó TP. Biên Hòa có số ca nhiều nhất

Số ca mắc mới ghi nhận nhiều nhất là tại TP. Biên Hòa, kế đến là huyện Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 22h00 ngày 23/8/2021, toàn tỉnh ghi nhận thêm 984 ca nhiễm mới và nhiều nhất là ở TP. Biên Hòa với 335 ca. Như vậy, tổng số ca nhiễm ghi nhận trong tỉnh từ ngày 18/6/2021 đến nay là 19.308 ca.

Thông tin các ca nhiễm mới:

Đến sáng ngày 24/8, Đồng Nai ghi nhận thêm 984 ca bệnh mới trên địa bàn tỉnh, trong đó có 09 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, 594 ca trong khu cách ly và 381 ca trong khu phong tỏa. Cụ thể:

- TP. Biên Hòa: 335 ca (khu cách ly tập trung 270 ca, khu phong tỏa 60 ca).

- Huyện Nhơn Trạch: 327 ca (khu cách ly tập trung 179 ca, khu phong tỏa 150 ca, chủ yếu ở TT Hiệp Phước, xã Phước Thiền, Phú Hội…)

- Huyện Vĩnh Cửu: 193 ca (xã Thạnh Phú 137 ca, xã Thiện Tân 32 ca …)

- Huyện Trảng Bom: 89 ca (xã Hố Nai 3 có 78 ca...).

- Huyện Long Thành: 30 ca trong khu cách ly tập trung.

- Còn lại ở các huyện Thống Nhất (2 ca), Xuân Lộc (1), Định Quán (1) và các trường hợp ngoại tỉnh.

Các địa phương tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng - Ảnh: CDC Đồng Nai

Nhận định tình hình dịch bệnh có thể thấy các ca mắc trong cộng đồng có chiều hướng giảm, vẫn ghi nhận nhiều nhất ở TP. Biên Hòa. Ngoài ra, nhiều địa phương do thiếu nhân lực, còn chậm trễ trong việc báo cáo số liệu tiêm chủng, cách ly, điều trị, truy vết dẫn đến việc số liệu báo cáo chưa kịp thời thực tế thực hiện.

Về triển khai thực hiện chiến dịch xét nghiệm diện rộng trên địa bàn tỉnh đã có gần 880.000 người đã được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19. Qua đó, đã phát hiện hơn 1.700 test nhanh có kết quả dương tính.

Trong đó nhiều nhất tại huyện Nhơn Trạch với 494/136.000 người được xét nghiệm, tiếp theo là TP.Biên Hòa với 468/243.000 người được lấy mẫu, huyện Vĩnh Cửu có 435/82.000 người được test, huyện Trảng Bom có 286/118.000 người lấy mẫu, các mẫu còn lại ở các huyện Định Quán, Thống Nhất, Long Khánh...

Các địa phương tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng lần 2 trên địa bàn tỉnh.

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