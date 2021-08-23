K hông được qua chốt vì thiếu giấy tờ hợp lệ, người phụ nữ đã chửi bới cán bộ tổ kiểm soát dịch ở huyện Thống Nhất (Đồng Nai) và hất văng điện thoại xuống đất gây hư hỏng khi bị người này ghi hình lại.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 23/8, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim T. (40 tuổi, ấp Bắc Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Cụ thể, hơn 7 giờ sáng ngày 21/8, bà T. lưu thông tới chốt kiểm soát dịch tại tuyến đường Võ Dõng 1 - Lạc Sơn (thuộc ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất). Tại đây, tổ công tác xã Gia Kiệm yêu cầu kiểm tra nhưng bà T. không xuất trình được giấy tờ hợp lệ nên bị yêu cầu quay xe về.

Bà T. tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao động

Tuy nhiên, bà T. không chấp hành, ngược lại còn lớn tiếng chửi bới tổ công tác. Lúc này, anh Phạm Ngọc Thắng - dân quân tự vệ xã Gia Kiệm, thành viên Tổ kiểm soát dịch bệnh đã lấy điện thoại di động quay lại vụ việc thì bị người phụ này lớn tiếng thách thức. Sau đó, bà T. còn dùng tay hất điện thoại di động của anh Thắng văng xuống đường gây hư hỏng buộc tổ công tác phải khống chế, ngăn chặn và bàn giao cho Công an huyện xử lý.

Trước đó, theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 11/8, TAND TP.Long Khánh (Đồng Nai) cũng mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Vũ Nhật T. (38 tuổi, ngụ P.Xuân Tân, TP.Long Khánh) và tuyên phạt 14 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ". Đối tượng T. không chấp hành khai báo y tế, còn đạp vào người cán bộ chốt kiểm soát dịch Covid-19.

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