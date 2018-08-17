Hai học sinh đi câu cá không may trượt chân ngã xuống hồ, đôi vợ chồng đang cắt cỏ gần đó liền nhảy xuống cứu. Cuối cùng, cả 4 người đều chết thảm.

Khoảng 15 giờ chiều qua (16/8), tại thôn Há Đề, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn (Hà Giang) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người tử vong.

Tại thời điểm trên, 2 em học sinh tên Sình Mí Pó (SN 2000) và em Sình Mí Sính (SN 2005, đều trú tại thôn Há Đề) đang rủ nhau trèo qua hàng rào vào hồ treo câu cá. Không may, hai em bị trượt chân ngã xuống nước.

Hồ treo nơi xảy ra sự việc đau lòng - Ảnh: Vietnamnet

Nghe tiếng hai em nhỏ kêu la, anh Sùng Mí Già (SN 1990, trú tại thôn Há Đề) cùng vợ đang cắt cỏ gần đó thấy vậy nhảy xuống cứu. Thấy chồng đuối sức, chị Ly Thị Súng (SN 1989) đưa tay kéo chồng.

Tuy nhiên do thành hồ trơn trượt, chị Súng trượt chân ngã xuống hồ dẫn đến ngạt nước.

Thời điểm xảy ra vụ việc, một số người dân phát hiện tìm cách cứu vớt. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, cả 4 nạn nhân đã được đưa lên bờ và đều đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Đồng Văn và xã Sính Lủng đã phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình, đồng thời tổ chức lễ an táng theo phong tục của địa phương.

Ra hồ tắm mát và chụp ảnh, hai chị em ruột đuối nước tử vong thương tâm Thấy em gái trượt chân xuống lạch nước sâu, người chị vội nhảy xuống cứu song không may cùng gặp nạn.

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