Điều tra nguyên nhân nữ sinh lớp 8 tử vong thương tâm sau khi rơi từ lầu 3 của trường học

Xã hội 01/11/2022 09:17

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân một nữ sinh lớp 8 tử vong do rơi từ tầng 3 của trường học.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 31/10, UBND phường Yên Thế (TP.Pleiku, Gia Lai) cho biết, đã có báo cáo về việc nữ sinh tử vong ở Trường THCS Nguyễn Văn Cừ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h22 cùng ngày, em Đ.T.M.L. (học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, trú thôn 3, xã Biển Hồ, TP.Pleiku) đã rơi từ tầng 3 (khu nhà 3 tầng mới xây) xuống. Ngay sau đó, giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Cừ đã có mặt đưa em đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến 18h30 cùng ngày, em Đ.T.M.L. tử vong.

Điều tra nguyên nhân nữ sinh lớp 8 tử vong thương tâm sau khi rơi từ lầu 3 của trường học - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ Zingnews, trước vụ việc trên, UBND phường Yên Thế đã chỉ đạo công an phường phối hợp với Trường THCS Nguyễn Văn Cừ điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bà Hoàng Thuý Ngần, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ cho biết, đang phối hợp với công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc đáng tiếc này.

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