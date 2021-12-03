Diễn biến mới vụ cô gái trẻ bị trêu ghẹo, hành hung, tát thủng màng nhĩ ở Hà Nội

Xã hội 03/12/2021 09:56

Theo chi sẻ của cô gái bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, hành hung dẫn đến thủng màng nhĩ, hiện cơ quan công an đã triệu tập nhóm đối tượng để xác minh làm rõ.

Liên quan đến vụ việc cô gái bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, tát thủng màng nhĩ ở Hà Nội, theo thông tin của trước đó, một tài khoản Facebook có tên D.L đăng lên mạng xã hội với hi vọng tìm được 3 thanh niên đã có hành vi trêu ghẹo, hành hung cô và người chị đi cùng.

Theo nội dung chia sẻ, khoảng 0 giờ 15, ngày 1/12, cô cùng chị gái đến điểm dừng xe buýt ở Vinhome Smart City (P.Tây Mỗ, Q.Nam Từ Liêm) để lấy chiếc tai nghe bỏ quên. Trong lúc đứng chờ ở điểm xe buýt thì xuất hiện 3 thanh niên đến trêu ghẹo, nói những câu khiếm nhã và buông lời thách thức.

Sau đó, một nam thanh niên mặt có vết bớt tiến lại gần cô và buông những lời thô tục. Cô đẩy anh ta ra thì bị hành hung, tát tới tấp vào người. Khi cô gọi điện cho người thân liền bị giật điện thoại lại, hai chị em tiếp tục bị nam thanh niên hành hung. Đến khi có người tới can ngăn, 3 thanh niên mới rời đi.

Diễn biến mới vụ cô gái trẻ bị trêu ghẹo, hành hung, tát thủng màng nhĩ ở Hà Nội - Ảnh 1
Vụ việc đã được Công an quận Nam Từ Liêm thụ lý - Ảnh: Thanh Niên

Chiều 2/12, trao đổi với Thanh Niên, chị L.T.K.D (23 tuổi, chủ nhân bài đăng) cho biết, chị và gia đình đã đến trụ sở công an P. Tây Mỗ trình báo sự việc trên. Chị K.D kể lại: “Vụ việc xảy ra ở gần nhà tôi. Mấy nam thanh niên trêu tôi và chị, hỏi có đi chơi không, đi nhà nghỉ không? Lúc đó tôi thấy hoảng sợ, đứng im và không dám nói gì. Một lúc sau họ quay lại trêu tiếp, tôi bảo gọi người nhà ra, họ bảo tầm này gọi được ai và áp sát vào người tôi. Tôi đẩy ra thì bị một nam thanh niên tát, chị tôi vào can ngăn thì bị đấm, tát nhiều cái vào mặt. Đến khi chị tôi khóc, người kia dừng tay và quay ra đánh tôi, tát vào mặt và túm tóc. Tôi định gọi điện cho người nhà thì bị giật điện thoại nhằm mục đích ngăn cản”.

Đến sáng hôm sau chị K.D thấy ù tai, dội nước vào bị buốt nên mới đi khám và có kết quả chẩn đoán bị chấn thương thủng màng nhĩ trái. “Tôi cảm thấy rất ấm ức và bức xúc, từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ bị anh đánh như vậy ngay cả bố mẹ mình. 3 thanh niên hung hăng, thậm chí họ còn định đánh một anh khi đến can ngăn. Đến khi có mấy người nữa đến, họ mới chịu rời đi. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý để không gặp những chuyện như vậy thêm nữa” - chị K.D nói.

Diễn biến mới vụ cô gái trẻ bị trêu ghẹo, hành hung, tát thủng màng nhĩ ở Hà Nội - Ảnh 2
Cô gái bị nhóm thanh niên tát thủng màn nhĩ - Ảnh: FBNV

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an P. Tây Mỗ (Q.Nam Từ Liêm) cho biết, đơn vị vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc một thiếu nữ trình báo bị 3 thanh niên trêu gheo, hành hung đến Công an quận để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin của Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, chị D. cũng được mời lên cơ quan công an để phối hợp làm rõ. Chị D. cho biết, người nhà đối tượng hành hung chị đã liên hệ xin lỗi và mong được giảng hoà. Tuy nhiên, chị vẫn chưa rút đơn và sẽ đi giám định lại thương tích.

Hà Nội: Điều tra đơn trình báo của cô gái bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, tát đến thủng màng nhĩ

Hà Nội: Điều tra đơn trình báo của cô gái bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, tát đến thủng màng nhĩ

Một cô gái tố bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, tát thủng màng nhĩ tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

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