Hà Nội: Điều tra đơn trình báo của cô gái bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, tát đến thủng màng nhĩ

Một cô gái tố bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, tát thủng màng nhĩ tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 2/12, một lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) xác nhận, đã tiếp nhận trình báo của chị D. về việc bị nhóm thanh niên hành hung và đang xác minh, làm rõ.

Theo chị L.T.K.D (SN 1998, hiện trú tại 1 khu đô thị ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) cho hay, chị cùng gia đình đã đến trụ sở Công an phường Tây Mỗ trình báo về việc bản thân bị nhóm thanh niên vô cớ trêu ghẹo, hành hung dẫn tới bị chấn thương thủng màng nhĩ.

Nhóm thanh niên bị tố trêu ghẹo, tát thủng màng nhĩ cô gái - Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, khoảng 0h đêm 30/11, chị D. và bạn gái đi ra điểm dừng xe buýt để lấy chiếc tai nghe bỏ quên. Tại đây, chị D. bất ngờ gặp nhóm thanh niên gồm 5 người và bị 3 thành viên trong nhóm này có lời cợt nhả, trêu ghẹo chị và bạn gái đi cùng.

"Khi một thanh niên tiến đến áp sát, buông lời thô tục, tôi và bạn gái đẩy người này ra thì bị hành hung, tát liên tiếp vào mặt. Tôi lấy điện thoại ra định gọi người thân giải cứu thì bị 1 thanh niên khác giật điện thoại... Một lúc sau, nhóm người này bỏ đi" - chị D. kể.

Cô gái tố bị tát thủng màng nhĩ - Ảnh: Vietnamnet

“Ngày 1/12, tôi cảm thấy ù tai, đau nhức nên đã đi khám và có kết quả chẩn đoán bị chấn thương, thủng màng nhĩ trái. Đến sáng 2/12, tôi đã trình báo sự việc tới cơ quan công an”, chị D. chia sẻ.

Hiện vụ việc đang được Công an địa bàn phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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