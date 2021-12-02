Hà Nội: Điều tra đơn trình báo của cô gái bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, tát đến thủng màng nhĩ

Xã hội 02/12/2021 14:25

Một cô gái tố bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, tát thủng màng nhĩ tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Theo Vietnamnet đưa tin, ngày 2/12, một lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) xác nhận, đã tiếp nhận trình báo của chị D. về việc bị nhóm thanh niên hành hung và đang xác minh, làm rõ.

Theo chị L.T.K.D (SN 1998, hiện trú tại 1 khu đô thị ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) cho hay, chị cùng gia đình đã đến trụ sở Công an phường Tây Mỗ trình báo về việc bản thân bị nhóm thanh niên vô cớ trêu ghẹo, hành hung dẫn tới bị chấn thương thủng màng nhĩ.

Hà Nội: Điều tra đơn trình báo của cô gái bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, tát đến thủng màng nhĩ - Ảnh 1
Nhóm thanh niên bị tố trêu ghẹo, tát thủng màng nhĩ cô gái - Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, khoảng 0h đêm 30/11, chị D. và bạn gái đi ra điểm dừng xe buýt để lấy chiếc tai nghe bỏ quên. Tại đây, chị D. bất ngờ gặp nhóm thanh niên gồm 5 người và bị 3 thành viên trong nhóm này có lời cợt nhả, trêu ghẹo chị và bạn gái đi cùng.

"Khi một thanh niên tiến đến áp sát, buông lời thô tục, tôi và bạn gái đẩy người này ra thì bị hành hung, tát liên tiếp vào mặt. Tôi lấy điện thoại ra định gọi người thân giải cứu thì bị 1 thanh niên khác giật điện thoại... Một lúc sau, nhóm người này bỏ đi" - chị D. kể.

Hà Nội: Điều tra đơn trình báo của cô gái bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, tát đến thủng màng nhĩ - Ảnh 2
Cô gái tố bị tát thủng màng nhĩ - Ảnh: Vietnamnet

“Ngày 1/12, tôi cảm thấy ù tai, đau nhức nên đã đi khám và có kết quả chẩn đoán bị chấn thương, thủng màng nhĩ trái. Đến sáng 2/12, tôi đã trình báo sự việc tới cơ quan công an”, chị D. chia sẻ.

Hiện vụ việc đang được Công an địa bàn phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nam thanh niên tử vong bất thường trong chiếc xe bán tải đậu ở sân bệnh viện

Nam thanh niên tử vong bất thường trong chiếc xe bán tải đậu ở sân bệnh viện

Đến kiểm tra chiếc xe bán tải đậu ở sân gần 1 ngày trước, bảo vệ và mọi người hốt hoảng phát hiện nam thanh niên đã tử vong trong xe.

Xem thêm
Từ khóa:   thanh niên trêu ghẹo cô gái bị trêu ghẹo nhóm thanh niên tát cô gái

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 41 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số