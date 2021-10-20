Vụ việc xảy ra tại một ngôi nhà trên đường số 20, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Theo báo Công an TP.HCM đưa tin, tối 19/10, Công an P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM đang trích xuất camera, lấy lời khai các nhân chứng, tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ người dân trình báo có đối tượng lạ xông vào nhà, có hành vi bồng 1 bé trai rồi còn đánh người.

Theo trình báo, khoảng 14 giờ cùng ngày, bé trai tên Đặng Như M.K (2 tuổi) đang ngồi chơi cùng bà ngoại là Nguyễn Trúc M. (46 tuổi) trong nhà trên đường số 20, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức. Khi bà ngoại xuống nhà dưới lấy nước cho cháu uống, chỉ vài giây sau, bà M. nghe cháu ngoại hét lớn nên chạy lên thì phát hiện một thanh niên đeo khẩu trang đang ôm cháu K.

Công an có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc, tiến hành điều tra - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngay lập tức, bà M. liền lao tới nắm chân cháu K. giật lại. Trong lúc giằng co, đối tượng dùng tay, chân tấn công liên tục khiến bà M. ngã xuống nền. Rất may ngay lúc này có chị T. đang làm tóc kế bên đi ngang qua nên thanh niên đã bỏ bé trai lại rồi lên xe máy tẩu thoát.

Vụ việc khiến người dân khu vực cũng một phen khiếp vía. Rất may bà M. chỉ bị thương nhẹ. Theo người nhà, thời điểm này, cửa nhà khóa trong nhưng đối tượng lòn tay vào mở chốt, ngoài ra còn có cha và cậu của bé K. ở nhà nhưng 2 người ở trong phòng nên không hay biết gì.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cửa chốt bên trong - Ảnh: Công an TP.HCM

“Nó đánh bà M. đau quá, bà choáng không la lên được luôn, giờ bà ấy còn ê ẩm cái đầu. Cũng may chị T. đi qua nên nó chạy” - một người dân kể lại.

Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt lấy lời khai, khám nghiệm, trích xuất camera để truy xét đối tượng. Cũng theo nhân chứng, do vụ việc diễn ra nhanh, nên hai người phụ nữ không xác định được có 1 hay 2 đối tượng, chỉ thấy đối tượng phóng xe đi.

Hiện Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ.

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