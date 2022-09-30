Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông sát hại nhân tình rồi chở thi thể đến công an đầu thú

Xã hội 30/09/2022 11:48

Bị bắt ép ly dị vợ để sống chung, Đỗ Tấn Lộc (sinh năm 1990) đã ra tay sát hại người tình ở Trà Vinh rồi chở thi thể đến cơ quan công an tại TP.HCM để đầu thú.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người. Đây là nghi phạm giết người tình rồi chở thi thể đến công an đầu thú.

 

Dựa trên kết quả điều tra, Đỗ Tấn Lộc và chị T.T.Q (30 tuổi, ngụ xã Long Vĩnh, H.Duyên Hải, Trà Vinh) có quan hệ tình cảm yêu đương. Lộc đã có vợ và 2 con. Chị Q. đã ly hôn và có 1 con riêng. Cả 2 quen biết nhau khoảng tháng 5.2021. Thời điểm này, dịch Covid-19 bùng phát nên Lộc đưa vợ về quê, sinh con và tránh dịch.

Thời điểm chăm vợ sinh con, Lộc thường đến tiệm tạp hóa của chị Q. mua tã, sữa và phát sinh tình cảm yêu đương. Sau này, khi cùng vợ con về lại TP.HCM, Lộc vẫn thường xuyên liên lạc và giữ mối quan hệ với chị Q.

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Bị can Đỗ Tấn Lộc - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, đến chiều ngày 18/9, Lộc hẹn Q. để chở đi làm răng tại Vĩnh Long. Lộc thuê tài xế và ôtô đi từ TP Hồ Chí Minh đến chợ Đại An (xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh). Tại đây, Lộc yêu cầu tài xế vào quán uống nước và tự lái xe đi đón nhân tình.

Trên đường đến huyện Châu Thành, cả hai xảy ra cự cãi. Chị Q. yêu cầu Lộc phải ly dị vợ để chung sống với mình. Theo lời khai của Lộc, trong thời gian quen Q., đã nói dối rằng đang ly thân với vợ và chờ thủ tục ly hôn. Chị Q. chưa thấy Lộc ly hôn nên hối thúc. Q. đòi gọi điện thoại cho mẹ ruột của Lộc để nói rõ sự việc. Cả hai giằng co, va vào túi xách của Lộc và làm rơi con dao được mang theo để gọt trái cây.

Lúc đó, chị Q. cầm dao dọa đâm Lộc nhưng đâm không trúng. Lộc giật lấy con dao đâm vào vùng cổ của chị Q., dẫn đến thương tích. Hai người tiếp tục giằng co. Do mất nhiều máu, một lúc sau chị Q. bất động. Lộc lái xe chạy khoảng 5 km và ghé vào cửa hàng ven đường mua túi xách lớn màu đen, sau đó tiếp tục lái xe chạy đến đoạn đường vắng rồi bỏ thi thể nạn nhân vào túi xách.

Lộc dùng cồn diệt khuẩn lau chùi vết máu trên con dao và trên băng ghế rồi lái xe về TP Hồ Chí Minh. Trên đường đi, điện thoại của chị Q. liên tục đổ chuông nên Lộc đã ném xuống sông Cổ Chiên.

Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông sát hại nhân tình rồi chở thi thể đến công an đầu thú - Ảnh 2
Chiếc xe được sử dụng để chở thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Công an nhân dân
Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông sát hại nhân tình rồi chở thi thể đến công an đầu thú - Ảnh 3
Túi màu đen Lộc đã sử dụng chứa thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Lộc về đến huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh), ghé vào nhà anh ruột và kể lại sự việc. Sau khi được người thân động viên, sáng 19/9, Lộc lái ôtô và chở theo thi thể chị Q. đến Công an phường Tân Thuận Tây đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Công an TP Hồ Chí Minh đã xác minh và bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh thụ lý theo thẩm quyền. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do sốc mất máu.

Quá trình lấy lời khai, Lộc tỏ ra ân hận về hành vi đã gây ra. Lộc đã khóc và thừa nhận bản thân không có ý định sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, Lộc từng có ý định tự vẫn. Quá trình khám nghiệm, cơ quan Công an thu giữ hơn 850 triệu đồng và nhiều loại nữ trang, đây là số tài sản chị Q. đã mang theo khi rời khỏi nhà. 

Toàn bộ quá trình gây án của người đàn ông chở thi thể 'người tình' đến công an phường tự thú

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Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ 'người đàn ông chở thi thể phụ nữ đến công an phường tự thú' để Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Trà Vinh giải quyết theo thẩm quyền.

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