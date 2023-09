Diễn biến MỚI trong vụ hai vợ chồng 'làm xiếc' trên đèo Hải Vân

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 24/3, Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân về tội gây rối trật tự công cộng.

Hai vợ chồng Ngân bị khởi tố tội danh trên vì có hành vi "diễn xiếc" trên xe máy trên đèo Hải Vân.