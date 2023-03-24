Diễn biến MỚI trong vụ hai vợ chồng 'làm xiếc' trên đèo Hải Vân

Xã hội 24/03/2023 19:44

Không đội mũ bảo hiểm, diễn xiếc trên đèo Hải Vân xong, vợ chồng Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham gia đánh nhau gây thương tích tại xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 24/3, Cục CSGT (Bộ Công an), cho biết cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân về tội gây rối trật tự công cộng.

Hai vợ chồng Ngân bị khởi tố tội danh trên vì có hành vi "diễn xiếc" trên xe máy trên đèo Hải Vân.

Diễn biến MỚI trong vụ hai vợ chồng 'làm xiếc' trên đèo Hải Vân - Ảnh 1Diễn biến MỚI trong vụ hai vợ chồng 'làm xiếc' trên đèo Hải Vân - Ảnh 2
Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu tống đạt quyết định khởi tố 2 bị can - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 16h ngày 19/3, vợ chồng Thế Anh và Kim Ngân từ Phú Lộc chở nhau trên xe máy SH BKS 75K1-510.16 vượt đèo Hải Vân để vào Đà Nẵng chơi. Khi qua đoạn cua “cùi chỏ” tại km 905 + 300 (trước quán cà phê Night View thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Anh nổi máu “trẻ trâu”, rủ Ngân biểu diễn bằng cách “đổi lái” khi xe đang chạy. Sau khi Ngân đồng ý, Anh giao cho vợ điều khiển mô tô còn Anh ngồi phía sau.

Tiếp đó, cả hai bỏ mũ bảo hiểm, điều khiển xe vòng ngược lại đoạn cua “cùi chỏ”. Khi qua đoạn cua, Anh từ phía sau chồm tới còn Ngân lùi về phía sau yên xe, sau đó hoán đổi vị trí cho nhau. Đoạn đường hai đối tượng di chuyển để thực hiện việc đổi người điều khiển là khoảng 120m. Hành vi của các đối tượng đã được nhiều người đứng ven đường ghi lại, đưa lên mạng xã hội.

Sau màn “biểu diễn”, Anh và Ngân chở nhau về nhà tại thôn Thủy Tụ, xã Lộc Tiến. Đến 22h cùng ngày, cặp vợ chồng này tham gia đánh nhau tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

Diễn biến MỚI trong vụ hai vợ chồng 'làm xiếc' trên đèo Hải Vân - Ảnh 3
Hình ảnh cặp vợ chồng "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Nguyễn Thế Anh ngay sau đó đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích. Còn Nguyễn Thị Kim Ngân bị thương ở đầu do ẩu đả và phải đến cơ sở y tế điều trị.

 

Công an quận Liên Chiểu xác định, hành vi “làm xiếc” của Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân trên đèo Hải Vân đã vi phạm pháp luật. Hình ảnh vụ việc được nhiều người đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến dư luận thêm bức xúc. Hành vi của các đối tượng gây mất an toàn giao thông trên tuyền đường đèo Hải Vân là tuyến giao thông huyết mạch, thể hiện sự coi thường pháp luật, cần xử lý nghiêm theo quy định để phòng ngừa xã hội; qua đó răn đe nhiều thanh thiếu niên tập trung trên tuyến đèo Hải Vân đua xe, lạng lách đánh võng… như trong thời gian qua.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

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