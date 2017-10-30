Điểm mặt những thủ đoạn yêu râu xanh thường dùng để dụ dỗ, hiếp dâm tập thể trẻ em gái

Xã hội 30/10/2017 10:18

Đối tượng mà những gã yêu râu xanh bệnh hoạn này nhắm tới là những trẻ em gái tuổi mới lớn hay dành nhiều thời gian và sự quan tâm tìm kiếm những mối quan hệ trên mạng xã hội.

Sau khi lân la làm quen với các cô bé này trên mạng xã hội, bước đi đầu tiên mà những gã đồi bại này thường làm là rủ các em đi chơi, uống rượu rồi sau đó thực hiện ý đồ hiếp dâm tập thể.

Bé gái 14 tuổi bị 7 người hiếp dâm tập thể

Theo thông tin của Dân Việt, vào ngày 24/10 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố và bắt tạm giam 7 đối tượng trú ở xã Nhơn hải, huyện Ninh Hải để làm rõ hành vi hiếp dâm tập thể một bé gái 14 tuổi.

Trong đó, nghi phạm Đ.Q.H chỉ mới 16 tuổi. 

Điểm mặt những thủ đoạn yêu râu xanh thường dùng để dụ dỗ, hiếp dâm tập thể trẻ em gái - Ảnh 1
Địa điểm xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 30/9/2017, nhóm 10 thiếu niên do Đ.Q.H cầm đầu tổ chức uống rượu tại bờ kè ven biển xã Nhơn Hải. Trong lúc nhậu, nhóm này đã nhắn tin cho một bé gái mới quen trên mạng xã hội tên P. (14 tuổi), mời ra nhậu cùng. Lúc sau, P. cùng với một người bạn khác đến chỗ H. để chơi.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, P. và người bạn đòi về thì được 2 người trong nhóm đưa về. Thế nhưng, trên đường về nhà, P. bị Đ.Q.H và 6 người khác khống chế, thay phiên nhau thực hiện hành vi dâm ô, hiếp dâm.

Khi về đến nhà, P. đã kể lại những chuyện đã xảy ra với người thân, gia đình cô bé ngay lập tức gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra.

Hai bé gái 13 tuổi bị hãm hại sau khi uống rượu đến khuya

Điểm mặt những thủ đoạn yêu râu xanh thường dùng để dụ dỗ, hiếp dâm tập thể trẻ em gái - Ảnh 2
Đối tượng Tuấn và Hoàng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Cũng trong tháng 9/2017, Công an TP.Sơn La (tỉnh Sơn La) đã khởi tố hai đối tượng Lường Văn Tuấn (19 tuổi, ngụ ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) và Lèo Văn Hoàng (19 tuổi, trú ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo lời khai của Tuấn và Hoàng tại cơ quan điều tra, đêm 27/9/2017, hai đối tượng cùng bạn bè tổ chức nhậu tại phòng trọ ở phường Chiềng Sinh (TP.Sơn La) thì nhìn thấy hai bé gái 13 tuổi đi ngang.

Tuấn và Hoàng đã rủ hai bé gái vào nhậu cùng và thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể.

Luật sư Lê Văn Kiên - Trưởng Văn phòng luật sư Ánh Sáng Công Lý (TP.Hà Nội) cho biết: Trong trường hợp "Hiếp dâm trẻ em" với tình tiết nặng là "nhiều người hiếp một người" thì người phạm tội có thể đối mặt với hình phạt từ 20 năm đến tù chung thân hoặc tử hình.

 

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Từ khóa:   hiếp dâm hiếp dâm tập thể hiếp dâm trẻ em

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