Clip sốc: Cô gái bị hiếp dâm giữa phố, người qua đường vô tư đứng quay phim chứ không cứu

Xã hội 27/10/2017 11:44

Trong lúc ngồi nghỉ mệt dưới gốc cây, cô gái trẻ bị nam thanh niên 23 tuổi xông tới tấn công và hiếp dâm ngay giữa phố. Dù nạn nhân hét lên kêu cứu nhưng không một ai giúp đỡ.

Mặc dù sự việc xảy ra vào buổi chiều giữa một con phố đông đúc nhưng người đi đường chỉ đứng lại quay clip chứ không giúp đỡ cô gái này.

Theo thông tin của Daily Mail, sự việc trên xảy ra ở thành phố Visakhapatman, bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày Chủ nhật vừa qua.

 

Nạn nhân trong vụ việc chỉ mới 20 tuổi. Cô sinh sống ở một vùng ngoại ô. Vì cãi nhau với chồng nên người phụ nữ này đã bỏ nhà đi, sau hai ngày thì bị đối tượng Ganji Siva hiếp dâm. Điều đáng nói ở đây là những người đi đường chẳng những không ngăn cản hành động của nghi can mà còn dùng điện thoại quay phim lại.

Clip sốc: Cô gái bị hiếp dâm giữa phố, người qua đường vô tư đứng quay phim chứ không cứu - Ảnh 1
Nạn nhân không thể chống cự vì đã nhịn ăn suốt nhiều giờ đồng hồ - Ảnh: Daily Mail

Một cảnh sát địa phương cho biết: “Nạn nhân rất yếu vì đã nhịn đói suốt nhiều giờ liền. Trong lúc cô đang ngủ ở dưới gốc cây thì bị Siva cưỡng hiếp, lúc đó gã này đang say rượu”.

Trong đoạn clip, có thể thấy những người đi ngang hiện trường tỏ ra vô cùng thản nhiên. Mặc dù nạn nhân đã hét lên kêu cứu nhưng vẫn không ai can thiệp.

Clip sốc: Cô gái bị hiếp dâm giữa phố, người qua đường vô tư đứng quay phim chứ không cứu - Ảnh 2
Mặc dù có nhiều người đi qua nhưng không một ai giúp đỡ cô gái - Ảnh: Daily Mail

Khi cảnh sát nhận được tin báo và đến hiện trường thì Siva đã bỏ trốn. Nhờ đoạn clip được quay lại và một số nhân chứng nên cuối cùng đối tượng đã bị bắt giữ và đang chờ xét xử.

Kể từ khi được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, đoạn clip đã khiến cư dân mạng vô cùng giận dữ. Họ cho rằng con người ngày càng tàn nhẫn khi có thể thờ ơ trước hành vi đáng kinh tởm của gã đàn ông trong đoạn clip.

Anh trai dùng dao chém người đàn ông hiếp dâm em gái

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