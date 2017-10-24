Nỗi lòng của người em nhìn thấy chị bị kẻ xấu hiếp dâm nhưng xuôi tay bất lực không giúp được gì

Đời sống 24/10/2017 18:45

“Chị hai em nhìn em một cách vô vọng, nước mắt của chị hai chảy ra không ngừng. Còn hắn thì đang hứng thú với những gì hắn đang làm”, tâm sự của đứa em tội nghiệp khiến nhiều người không khỏi đau lòng.

Nhìn thấy chị gái bị chính người anh họ mà mình kính trọng cưỡng bức nhưng không thể làm gì ngoài việc van xin hắn buông tha, có lẽ là điều đau đớn nhất trong cuộc đời của cô gái này.

Khi đọc câu chuyện của cô gái dưới đây, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy đau lòng, bức xúc và thương cảm cho số phận của hai chị em họ.

Nỗi lòng của người em nhìn thấy chị bị kẻ xấu hiếp dâm nhưng xuôi tay bất lực không giúp được gì - Ảnh 1
Cô gái chứng kiến người chị bị chính anh họ mình hiếp dâm nhưng không thể giúp được gì - Ảnh minh họa: Internet

Theo lời kể của cô gái thì sự việc xảy ra cách đây khoảng ba đến bốn tháng, cô đã chứng kiến cảnh chị ruột bị người anh họ cưỡng hiếp.

“Em đã chứng kiến hết tất cả, em đã không biết làm gì vào lúc đó, hắn ta ngước mặt lên và bắt gặp em đang đứng ngay cửa. Hắn ta thấy em nhưng lại không dừng lại hành động bẩn thỉu của hắn lại. Đã vậy, hắn ta còn cười nhếch môi, tiếp tục hành động dơ bẩn đó. Chị em nằm dưới hắn, trên cơ thể mỏng manh của chị hai không có mảnh vải che thân. Em còn thấy những viết bầm tím trên cổ, sau lưng, và rồi còn những vệt máu chưa khô còn trên cổ tay của chị hai.

Em nhìn thấy cảnh tượng đó, em sợ lắm. Em đã quyết định chạy đi để đi báo với hàng xóm lúc đó, vì nhà không còn ai ngoài hai chị em em và anh họ. Anh ta đã chạy theo em, và dùng vũ lực chặn em không cho em đi. Hắn ta dùng tay nắm tóc của em, đau lắm mọi người ạ. Khi hắn bỏ tay ra thì phần nửa mái tóc trên đầu của em đi theo tay của hắn. Em đã cố van xin tha cho chị hai của em và em. Nhưng nụ cười nửa môi của hắn lại xuất hiện trên mặt, hắn ta dùng tay đánh mặt vào mặt của em năm, sáu lần không dừng. Đến cái tát cuối cùng, em đã không còn chịu được nữa, em đã ngửa ra sau vạ đầu em đập mạnh vào tường. Sau đó, hắn bỏ đi lên lầu”.

Nỗi lòng của người em nhìn thấy chị bị kẻ xấu hiếp dâm nhưng xuôi tay bất lực không giúp được gì - Ảnh 2

Nỗi lòng của người em nhìn thấy chị bị kẻ xấu hiếp dâm nhưng xuôi tay bất lực không giúp được gì - Ảnh 3
Câu chuyện được chia sẻ trên một trang mạng xã hội nổi tiếng - Ảnh chụp màn hình

Dù bị đánh đau đớn, nhưng cô gái vẫn muốn bảo vệ chị của mình nên lại đi lên lầu một lần nữa. Lúc này, người anh họ kia vẫn đang tiếp tục “công việc” còn dang dở trước đó.

Em đã quá yếu để làm gì, chị hai em nhìn em một cách vô vọng. Nước mắt của chị hai chảy ra không ngừng. Còn hắn thì đang hứng thú với những gì hắn đang làm. Anh ta, đã từng là một người anh họ mà hai chị em em rất tôn trọng, rất quý mến. Anh ta là một học sinh giỏi của trường, là một kẻ đã từng rất galăng với con gái. Đã từng rất dịu dàng với em và chị em. Nhưng đến ngày hôm đó thì những gì em và chị em nghĩ đã tan biến thành mây khói”, cô gái tiếp tục kể.

Điều đau đớn hơn là sau lần đó, người anh họ kia vẫn tiếp tục những trò đồi bại của mình. Hắn ta còn thách thức, uy hiếp hai chị em nạn nhân không được kể với ai bởi hắn là cháu đích tôn trong nhà, chắc chắn mọi người sẽ tin tưởng hắn hơn là hai người cháu gái kia.

Nỗi lòng của người em nhìn thấy chị bị kẻ xấu hiếp dâm nhưng xuôi tay bất lực không giúp được gì - Ảnh 4
Vụ việc đã khiến người chị bị uất ức, tìm đến cái chết - Ảnh minh họa: Internet

Vì quá uất ức, đã có lúc người chị trong câu chuyện có ý định tự tử nhưng không thành bởi: “Chị ấy lại bị hắn ta hiếp, hắn ta đã lợi dụng con dao lúc ấy. Hắn ta chạy tới cầm con dao đó từ tay chị hai và hắn đưa lên tới cổ của chị ấy và nói ‘Nếu mày chết thì mày nghĩ mày sẽ được yên sao? Mày vẫn sẽ mãi phục vụ cho tao, hắn ta cười lên như một tên điên, rồi hắn ta lại giở trò đồi trụy”.

Sau khi câu chuyện trên được chia sẻ trên một trang mạng xã hội, có rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự tức giận, căm phẫn với hành vi của người anh họ kia. Bên cạnh đó, cư dân mạng còn đưa ra một số lời khuyên dành cho hai chị em trong câu chuyện với hy vọng họ có thể sớm ngày thoát khỏi người anh họ này.

Nỗi lòng của người em nhìn thấy chị bị kẻ xấu hiếp dâm nhưng xuôi tay bất lực không giúp được gì - Ảnh 5
Câu chuyện nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

“Trước mắt, chị mong em có thể đưa chị hai đi bệnh viện, lấy giấy khám sức khoẻ chứng minh mọi vết tích hắn ta để lại khi làm tổn thương chị ấy, cả về thể chất lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, chuẩn bị nước hoa mini, kìm cắt móng tay, ghim kẹp tóc hay bất kỳ vật dụng nào có thể làm đồ phòng thân trong trường hợp hắn ta muốn tấn công chị em. Trên hết, em cần nói chuyện với chị gái, an ủi, động viên chị thử tìm trợ giúp từ phía thầy cô chủ nhiệm hoặc bạn bè, đừng để chị ấy một mình với hắn ta sau giờ học. Chúng ta cần phải báo cáo cảnh sát ngay lập tức. Em đừng lo lắng, họ sẽ tin vào bằng chứng thay vì biểu hiện bề ngoài của hắn ta như người thân trong gia đình em”, cư dân mạng đưa ra lời khuyên hết sức chân thành với hy vọng hai chị em cô gái không phải tiếp tục chịu khống chế của anh họ.

“Bạn nên hành động không ngoan hơn là lén quay lại để làm bằng chứng trình báo công an. Giờ qua lời nói của bạn cũng không thể tin ai trong gia đình nữa rồi chỉ còn duy nhất đó chính là công an. Phải bắt hắn bỏ tù mới được, can đảm lên đừng để có sơ hở cho hắn phát hiện hãy can đảm vì chị của bạn”, cư dân mạng hy vọng kẻ ác sẽ bị pháp luật.

Để làm được điều đó, hai chị em nạn nhân phải can đảm và mạnh mẽ hơn. 

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