Đi từ Bình Dương về Đắk Lắk, một nam thanh niên thực hiện cách ly y tế tại nhà trong vòng 14 ngày để phòng dịch Covid-19. Tuy nhiên, không may tử vong, nghi do đột quỵ.

Theo Gia đình và xã hội đưa tin, tối ngày 8/8, ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tịch UBND phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, anh N.Đ.T. (24 tuổi, ngụ địa phương) đã tử vong khi đang thực hiện cách ly tại nhà.

Cụ thể, trước đó, vào ngày 25/7, anh T. đi từ tỉnh Bình Dương về Đắk Lắk nên được yêu cầu cách ly y tế tại nhà 14 ngày. Đến ngày ngày 6/8, anh được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp RT-PCR và có kết quả âm tính.

Tuy nhiên, tối ngày 7/8, anh T. không có biểu hiện gì bất thường. Đến sáng 8/8, người thân mới bàng hoàng phát hiện thanh niên này đã tử vong. Ông Chung cho biết:

“Sau khi xảy ra sự việc, ngành y tế tiếp tục lấy mẫu dịch tễ của anh T. để xét nghiệm Covid-19 thì cho kết quả âm tính. Công an và ngành y tế xác định vụ việc không phải án mạng, cũng không liên quan đến dịch COVID-19”.

Bệnh viện dã chiến tại Đắk Lắk, nơi thực hiện cách ly y tế nhiều trường hợp F1 - Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin của báo Thanh Niên, Ông chung cho hay thêm: "UBND phường đã yêu cầu gia đình anh T. phải thực hiện đúng theo Chỉ thị 16 mà TP. Buôn Ma Thuột đang áp dụng trong quá trình tổ chức tang lễ cho người thân”.

Theo thống kê của Sở Y tế Đắk Lắk, đến chiều 8/8, toàn tỉnh ghi nhận 391 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó, có 14 trường hợp đã xuất viện và 1 trường hợp tử vong. Hiện, toàn tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ; riêng TP. Buôn Ma Thuột đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19.

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