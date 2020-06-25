Sau 5 ngày lẩn trốn, Nguyễn Văn Tuấn bị bắt vì hành vi hiếp dâm bé gái 9 tuổi tại khu vực Nghĩa trang Thánh Mẫu, TP. Đà Lạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt được đối tượng hiếp dâm bé gái 9 tuổi ở Nghĩa trang Thánh Mẫu thuộc phường 7, TP. Đà Lạt sau 5 ngày lẩn trốn.

Theo điều tra, vào khoảng 19 giờ ngày 20/6, bé T. (9 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú tại Tổ Thánh Mẫu, Phường 7, TP. Đà Lạt) đi học về gần đến nhà thì bị Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, quê Thanh Hoá, hiện đang cư trú tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) bắt kéo lên xe.

Nguyễn Văn Tuấn hiếp dâm bé gái 9 tuổi - Ảnh: VOV

Tuấn đưa bé gái đến Nghĩa trang Thánh Mẫu thực hiện hành vi hiếp dâm rồi bỏ trốn. Sau đó bé T. kêu cứu và được người dân đưa về nhà.

Nhận tin báo, Công an Phường 7 và Công an TP. Đà Lạt đã có mặt tại nhà cháu T. lập biên bản, lấy lời khai, điều tra truy tìm đối tượng.

Sau 5 ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cùng với Đội Cảnh sát hình sự Công an Đà Lạt đã bắt giữ được Nguyễn Văn Tuấn khi hắn đang uống cà phê tại huyện Lạc Dương.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ truy tố, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Cách đây ít lâu, TAND TP. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dệ (78 tuổi, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) về hành vi hiếp dâm bé gái hàng xóm.

Theo cáo trạng, trưa 4/10/2019, bé A. (sinh ngày 25/9/2013) đạp xe ngoài đường thì bị ông Dệ gọi vào nhà. Cụ ông 78 tuổi rủ bé gái lên võng nằm chung, sau đó đưa vào phòng ngủ xâm hại tình dục.

Khoảng 10 phút sau, bé A. nghe tiếng mẹ gọi nên chạy về nhà. Thấy con có nhiều biểu hiện bất thường, người mẹ gặng hỏi sau đó trình báo công an.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Dệ đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng nói, trước đó vào tháng 7 và tháng 8/2019, cụ ông đã 2 lần hiếp dâm bé gái. Tại thời điểm bị xâm hại, bé A. chưa đủ 6 tuổi.

Sau khi thỏa mãn thú tính, 'yêu râu xanh' 78 tuổi còn cho bé gái tiền và dặn không được kể cho ai nghe, nếu không sẽ đánh chết.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND TP. Cần Thơ quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dệ 20 năm tù giam.

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