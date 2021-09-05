Đà Nẵng: Cậu bé F1 khai giảng năm học mới trực tuyến ở khu cách ly 'Con nhớ lắm...'

Sáng nay, em dậy sớm tập thể dục, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chờ đến 8 giờ 30 để vào đường link dự khai giảng năm học mới .

Theo thông tin từ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, cả gia đình đều là F0 và được chuyển đi điều trị, một mình cậu bé Lê Văn Thành Nghĩa, sinh năm 2011 ở lại khu cách ly trong vòng tay che chở, bao bọc của các chú bộ đội và mọi người xung quanh.

Thượng úy Nguyễn Tống Khiêm (Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng) cho biết sau khi mẹ và chị gái Nghĩa đi điều trị Covid-19, trưa 1/9 đến lượt cha em có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

"Con được làm quen và biết mặt cô giáo chủ nhiệm qua mạng rồi. Con rất háo hức, nếu không có dịch thì con sẽ đến trường gặp thầy cô và chơi đùa cùng bạn bè. Hôm nay khai giảng một mình con rất buồn, con nhớ mọi người lắm", em Nghĩa chia sẻ.

Để gia đình yên tâm điều trị, anh và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly đã cùng nhau quan tâm, chăm sóc Nghĩa trong những ngày em tạm rời xa vòng tay cha mẹ.

Sau mỗi lần làm nhiệm vụ, thay vì về phòng nghỉ ngơi, thay bộ đồ bảo hộ ướt đẫm mồ hôi thì anh Khiêm lại tranh thủ đến nhắc nhở em ăn uống đầy đủ, có khi đứng từ xa "tám" đủ thứ chuyện để em bớt buồn.

"Tối qua mình đã lên phòng hướng dẫn con cách vào đường link để dự khai giảng và cài phần mềm để học online. Sau khi điện cho cô giáo hỏi cụ thể, mình đã chuẩn bị bút, vở để con có thể học toán và tiếng Việt theo hướng dẫn của cô giáo trong những ngày tới. Bây giờ tạm thời thế đã", anh Khiêm cho biết.

Do ảnh hưởng của dịch, năm nay Đà Nẵng tiếp tục tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến.

Cụ thể, chương trình Chào năm học mới diễn ra lúc 7 giờ trên sóng DanangTV, chương trình khai giảng trực tuyến do các trường thực hiện lúc 7 giờ 30, chương trình trực tuyến giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh các lớp diễn ra lúc 8 giờ.

Em Lê Trần Thủy Tiên xem chương trình 'Chào năm học mới' của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Dậy sớm đón xem chương trình "Chào năm năm học mới" trên truyền hình, em Lê Trần Thủy Tiên, học sinh lớp 8 Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, cho biết em rất hồi hộp vì sắp bước vào năm học mới.

"Đây đã là năm thứ hai học online nên em đã quen hơn. Lên lớp 8 có thêm môn Hóa học nên em hơi lo lắng, sợ sẽ không tiếp thu được hết kiến thức. Dù vậy, em sẽ cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt cho năm học này" - em Tiên nói.

Cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Núi Thành chia sẻ, nhà trường được trưng dụng thành khu cách ly tập trung từ ba tháng nay nên năm nay không thể tổ chức khai giảng trực tuyến tại trường.

Học sinh trên toàn địa bàn TP.Đà Nẵng đồng loạt dự lễ khai giảng năm học mới bằng hình thức online. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã phân công các giáo viên tự quay các clip tại nhà, sau đó xây dựng thành một clip dài 16 phút để gửi đến phụ huynh, học sinh thông điệp chào mừng năm học mới.

Nhà trường cũng liên hệ thường xuyên với phụ huynh học sinh để đảm bảo cho các con học trực tuyến hiệu quả tại nhà.

Bốn giáo viên của trường đang mắc kẹt ở địa phương khác nhưng vẫn có thể làm việc online, tương tác tốt với nhà trường và phụ huynh. Khi dịch được kiểm soát thì giáo viên sẽ về lại trường để đảm bảo việc dạy và học.

"Không chỉ tôi mà đội ngũ nhà giáo đều có chung tâm trạng náo nức trước thềm năm học mới. Tuy không trực tiếp được đón các em đến trường nhưng không khí khai giảng trực tuyến của thầy và trò trường Núi Thành đều hân hoan cả tuần nay. Tôi hy vọng cảm xúc của ngày 5/9 sẽ được lan xa, lan mãi để biến thành hành động, mỗi giáo viên sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ trong mùa dịch này", cô Nguyệt cho hay.