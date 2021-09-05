Tài xế CDC Bà Rịa - Vũng Tàu mắc Covid-19, nhiều cán bộ, nhân viên y tế phải đi cách ly tập trung trong tình hình dịch bệnh căng thẳng

Xã hội 05/09/2021 10:23

29 cán bộ, nhân viên CDC Bà Rịa - Vũng Tàu có tiếp xúc với ông L.A.T - tài xế của trung tâm nhiễm Covid-19 phải đi cách ly y tế tập trung.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 5/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã có báo cáo nhanh truy vết các trường hợp liên quan đến nhân viên lái xe của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dương tính Covid-19.

Cụ thể, ông L.A.T. (SN 1973, TP.Bà Rịa) là lái xe của CDC Bà Rịa–Vũng Tàu, được lấy mẫu xét nghiệm PCR định kỳ 3 ngày/lần. Từ ngày 1/9 đến nay, ông T. chỉ đến cơ quan làm việc và về nhà, không đi bất cứ nơi đâu.

Đến ngày 3/9, ông T. được cơ quan lấy mẫu xét nghiệm PCR (mẫu gộp) theo định kỳ, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, ông T. được lấy mẫu đơn để xét nghiệm PCR, kết quả xác định dương tính.

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Nhân viên y tế kiểm tra nhanh mẫu xét nghiệm tại chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 trên quốc lộ 51 - Ảnh: Thanh Niên

Theo kết quả truy vết, khoảng 13h30 ngày 31/8, ông T. được CDC Bà Rịa-Vũng Tàu phân công đưa mẫu lên TPHCM để xét nghiệm, rồi quay về địa phương. Ngoài 3 người trong gia đình ông T., còn có 29 F1 khác là cán bộ, nhân viên của CDC Bà Rịa–Vũng Tàu, đang được cách ly theo quy định. Đồng thời, Bà Rịa-Vũng Tàu đã khử khuẩn toàn bộ CDC tỉnh cũng như những nơi ông T. lưu trú.

Giữa lúc dịch COVID-19 căng thẳng, việc nhiều nhân viên CDC tỉnh thuộc diện F1 phải đi cách ly khiến Bà Rịa-Vũng Tàu có nguy cơ thiếu nhân lực trong việc thực hiện việc lấy mẫu, xét nghiệm phòng chống dịch.

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