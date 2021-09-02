Biết bản thân dương tính với Covid-19, 5 tài xế vẫn khai báo gian dối để được 'thông chốt' vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Xã hội 02/09/2021 13:50

5 tài xế của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam biết bản thân dương tính với SARS-CoV-2 nhưng đã khai báo gian dối, dùng giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV- để “thông chốt”.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 2/9, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, Công an tỉnh đã khẩn trương điều tra xử lý 10 tài xế và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam khi phát hiện có 8 tài xế nghi mắc COVID-19, khai báo gian dối, dùng giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 để “thông chốt”.

Cụ thể, 10 tài xế của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam dù biết bản thân dương tính với Covid-19 nhưng vẫn dùng giấy chứng nhận kết quả âm tính với trước đó để thông chốt kiểm soát trên quốc lộ 51, đoạn qua thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/7, Công ty Trung Nam có lệnh điều động 10 tài xế ngụ trên địa bàn huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, gồm Ngô Thành L. (31 tuổi), Lê Hồng Ph. (23 tuổi), Nguyễn Văn C. (31 tuổi), Trần Quang Kh. (31 tuổi), Lê Hoàng H. (25 tuổi), Ngô Thanh T. (27 tuổi), Phạm Quốc M. (34 tuổi), Lưu Văn Tr. (35 tuổi), Nguyễn Chí T. (32 tuổi) và Hoàng Tr. (33 tuổi) để áp tải hàng siêu trọng đi Đắk Lắk.

Ngày 18/8, các tài xế bắt đầu áp tải cánh quạt gió đi từ cảng Ba Son (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đi Đắk Lắk.

Ngày 26/8, sau khi về đến một khách sạn ở Bình Dương, các tài xế được Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam đưa đi lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả âm tính. Sau khi có kết quả âm tính, các lái xe về lại cảng Ba Son.

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Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cảnh báo người dân cần phải khai báo trung thực về tình trạng sức khỏe... - Ảnh: Công an nhân dân

 

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, khoảng 21h ngày 16/8, 7 người vào cảng và ngủ trên xe, 3 tài xế trong đoàn là Nguyễn Chí T., Hoàng Tr. và Lê Hồng Ph. về lại Bà Rịa–Vũng Tàu. Khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch ở xã Phước Hưng, lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn 3 người này đến Bệnh viện Bà Rịa xét nghiệm.

Tại Bệnh viện, 3 người này có kết quả dương tính nên được cơ quan chức năng đưa vào cách ly, điều trị. Tối 27/8, 7 người còn lại tiếp tục đi từ Phú Mỹ đến khu vực Tân Vạn thuộc tỉnh Bình Dương rồi dừng xe và ngủ dọc đường.

Chiều 28/8, 7 người này được công ty tổ chức xét nghiệm nhanh, 5 người (gồm: C., Kh., H., Tr. và L.) có kết quả dương tính nên lãnh đạo công ty yêu cầu cả 7 người này về địa phương để cách ly, điều trị. Trên đường di chuyển từ Bình Dương về Bà Rịa - Vũng Tàu, những người này được lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt dừng xe, kiểm tra nhưng họ đã khai báo gian dối về tình trạng sức khỏe, dùng giấy xét nghiệm PCR ngày 26/8 (âm tính và vẫn còn giá trị vì chưa quá 72 giờ) để cơ quan chức năng kiểm tra nên được qua chốt.

Khi đi đến vòng xoay Vũng Vằng thuộc thị trấn Long Điền, những người này mới khai báo đúng tình trạng sức khỏe và được tổ công tác huyện Long Điền đưa về Trung đoàn Minh Đạm để cách ly, điều trị.

Hiện, Công an huyện Long Điền và Công an thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục truy vết để khoanh vùng dập dịch, đồng thời thông báo cho các địa phương nơi những người này đi qua để truy vết các trường hợp tiếp xúc gần.  

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