Công an tỉnh Long An thông tin mới về vụ khởi tố những sai phạm của 'Tịnh thất bồng lai'

Xã hội 15/01/2022 08:58

Ngoài khởi tố tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", hiện Công an tỉnh Long An hay Công an huyện Đức Hòa chưa khởi tố thêm tội danh đối với ông Lê Tùng Vân và những người liên quan trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai”.

Liên quan đến vụ điều tra những sai phạm tại "Tịnh thất bồng lai", theo thông tin báo Pháp luật TP.HCM, chiều 14/1, tại buổi họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để đưa ra kết luận điều tra sai phạm tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. Theo Đại tá Văn Công Minh, trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng rất muốn cũng cấp thông tin cho báo chí và bạn đọc. Đại tá Minh nói: “Sau khi có kết luận, chúng tôi mới chính thức cung cấp thông tin được cho báo chí”.

Công an tỉnh Long An thông tin mới về vụ khởi tố những sai phạm của 'Tịnh thất bồng lai' - Ảnh 1
Ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu 'Tịnh thất Bồng Lai' và các đệ tử bị khởi tố - Ảnh: Internet

Đại tá Minh cho biết, ngày 5/1 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã quyết định khởi tố đối với 4 bị can tại “Tịnh thất Bồng Lai” gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các quyết định đều được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa phê chuẩn.

Cơ quan chức năng tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các bị can để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Công an tỉnh Long An hay Công an huyện Đức Hòa chưa khởi tố thêm tội danh đối với ông Lê Tùng Vân và những người liên quan.

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