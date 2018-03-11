Con gái tự tử vì bị chồng bắt quả tang đi nhà nghỉ với cụ ông, mẹ trách mắng: 'Thôi cho nó chết đi'

Xã hội 11/03/2018 10:57

Chẳng những không chạy đến cứu con gái đang đòi tự tử vì bị bắt quả tang ngoại tình, người mẹ còn nói "Thôi cho nó chết đi" trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Liên quan đến vụ việc chồng bắt quả tang vợ ngoại tình với cụ ông vào tối 8/3 tại nhà nghỉ T.M. trên địa bàn xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) khiến dư luận địa phương bàn tán xôn xao, lãnh đạo xã đã lên tiếng thông tin thêm về vụ việc.

Sau khi bắt quả tang vợ sánh đôi với một cụ ông nhưng không giải thích được lý do, chồng liền gọi mẹ vợ đến chứng kiến vụ việc. Biết con gái làm chuyện xấu hổ, người mẹ liên tục trách mắng khiến cô vợ nghĩ quẩn, đòi nhảy xuống con sông cạn gần đó để tự tử. 

Tuy nhiên, bất chấp việc người dân xung quanh tích cực khuyên giải, bà mẹ của cô gái không chịu chạy đến cứu mà càng trách mắng với thái độ giận dữ hơn nữa. Thậm chí, bà còn nói "Thôi cho nó chết đi" - lãnh đạo xã Nga Lĩnh thông tin trên Đất Việt.

Ngoài ra, chủ nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc đã lên tiếng bác bỏ một số thông tin trên mạng xã hội. Bà cho biết cặp đôi chưa kịp vào nhà nghỉ của mình, có lẽ mới hẹn hò ở trên đê thì đã bị bắt quả tang. Sau đó có lẽ cụ ông hoặc cô gái khai với gia đình rằng chuẩn bị vào nhà nghỉ T.M. của bà nên thông tin này mới lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó rất nhiều người tìm bà hỏi chuyện gây nên nhiều phiền phức, rắc rối không đáng có.

Một số người dân ở xã Nga Lĩnh đã xác nhận thông tin về vụ việc trên, đồng thời cho biết nhân vật chính là người ở xã Nga Bạch, sang tận đây hẹn hò và không ngờ bị bắt quả tang.

Con gái tự tử vì bị chồng bắt quả tang đi nhà nghỉ với cụ ông, mẹ trách mắng: 'Thôi cho nó chết đi' - Ảnh 1
Vụ việc chồng bắt quả vợ ngoại tình với cụ ông lớn tuổi gây xôn xao dư luận - Ảnh cắt từ clip 
Con gái tự tử vì bị chồng bắt quả tang đi nhà nghỉ với cụ ông, mẹ trách mắng: 'Thôi cho nó chết đi' - Ảnh 2
Có lẽ không thể giải thích lý do ở bên cạnh cô gái trẻ, cụ ông liền đứng chắp tay xin tha và cầm một số tiền ngỏ ý muốn đền bù để người chồng bỏ qua - Ảnh cắt từ clip

Như đã đưa tin trước đó, người chồng bắt quả tang vợ ngoại tình với cụ ông lớn tuổi liền đánh ghen ầm ĩ, đồng thời quay clip tung lên mạng xã hội.

Sau một hồi giằng co với vợ, anh còn gọi điện cho mẹ vợ đến chứng kiến sự việc. Khoảng 15 phút sau, một người phụ nữ được cho là mẹ cô gái đến hiện trường để hỏi cho ra nhẽ. Tuy nhiên, cô gái vẫn một mực từ chối và cho biết cụ ông kia chỉ là người qua đường.

Về phần ông cụ, kể từ khi người chồng xuất hiện, ông liền chắp tay xin lỗi, liên tục nói "cháu thông cảm cho bác" và ngỏ ý đưa cho người chồng một số tiền với hy vọng anh sẽ bỏ qua mọi việc nhưng không thành công.

Con gái tự tử vì bị chồng bắt quả tang đi nhà nghỉ với cụ ông, mẹ trách mắng: 'Thôi cho nó chết đi' - Ảnh 3
Bị bắt quả tang ngoại tình với cụ ông, cô gái trẻ nhảy xuống con sông cạn đòi tự tử - Ảnh: Facebook

Đến khi anh chồng đưa ra những tin nhắn "mùi mẫn" mà mình và cụ ông trò chuyện, cô gái trẻ không thể chối cãi được nữa, cộng thêm những lời dằn vặt của mẹ ruột khiến cô nhảy xuống con sông cạn gần đó đòi chết. 

Không còn cách nào khác, người chồng phối hợp với những người xung quanh chạy xuống con sông cạn lôi vợ lên trong khi cô này liên tục khóc lóc đòi tự tử. 

Ngoại tình với cụ ông bằng tuổi ba mình bị chồng bắt gặp, vợ trẻ nhảy xuống sông cạn đòi chết

Ngoại tình với cụ ông bằng tuổi ba mình bị chồng bắt gặp, vợ trẻ nhảy xuống sông cạn đòi chết

Bị bắt gặp vào nhà nghỉ với nhân tình lớn tuổi, người vợ trẻ lao mình xuống con sông cạn gần đó đòi chết trước sự chứng kiến của chồng và mẹ ruột.

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