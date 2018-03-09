Bi hài cụ ông U60 khóc lóc, nhắn tin trách móc vì bị bồ nhí 'cắm sừng'

Xã hội 09/03/2018 17:09

Mặc dù đã lớn tuổi, có vợ con đàng hoàng nhưng ông cụ vẫn nuôi thêm bồ nhí trẻ trung, xinh đẹp bên ngoài. Để làm vui lòng người đẹp, cụ liên tục mua tặng xe, iPhone X, tuy nhiên sau đó lại phát hiện mình bị “cắm sừng”.

Mới đây, trong một nhóm kín trên Facebook, chủ nhân tài khoản có tên L.T.L.T đã chia sẻ câu chuyện về cụ ông U60 khóc lóc vì bị bồ nhí phản bội khiến cư dân mạng xôn xao.

Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ: “Hôm nay tôi đi làm thì gặp ông chú này, tôi làm phục vụ ở quán cà phê bình thường thôi. Lúc đấy thì có ông chú này cứ ngồi khóc, mà lúc tôi làm hết việc rồi thì cũng ra hỏi ổng có sao không. Chắc đang buồn ngủ gặp chiếu manh, ông vừa kể vừa khóc như tụi con nít về nhà mách mẹ.

Chả là ông chú U60, có vợ con đàng hoàng, đầy đủ rồi mà ở nhà thì giờ vợ cũng già, ông chú có đi gặm cỏ bên ngoài một em non và xanh lắm. Ông chú cho con bồ tiền mua xe, mua iPhone X, cho tiền tiêu hàng ngày sắm sửa. Thế mà gần đây con bồ ông lại cặp thêm thằng khác mới đau, ông chú bỏ mấy ngày theo dõi thì phát hiện ra con bồ vào khách sạn với thằng khác.

Bi hài cụ ông U60 khóc lóc, nhắn tin trách móc vì bị bồ nhí 'cắm sừng' - Ảnh 1
Hình ảnh cụ ông đau khổ vì bị bồ nhí 'cắm sừng' - Ảnh: Facebook

Ông lưu tên bồ nhí là 168, thuyết âm mưu khi nào con kia có gọi hay nhắn tin lại bảo là 'ơ tổng đài ý mà', thế là vợ cũng chả nghi ngờ gì, rõ khổ.

Ông chú vừa khóc vừa nhắn tin vừa kể cho tôi nghe, mà tôi cũng chưa gặp hoàn cảnh như bây giờ nên thật chẳng biết nói thêm câu nào, cơ mà thiết nghĩ chắc đang tiếc của thôi”.

Dù được đăng tải chưa đến một giờ nhưng câu chuyện đã gây “bão” trong cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều lên tiếng chỉ trích ông cụ này vì đã phản bội người vợ tào khang suốt mấy chục năm qua.

“Em cảm thấy đáng đời, vợ mình yêu mình mấy chục năm mà ra ngoài ngoại tình cho quà cáp. Chê vợ mình già thì loại đó bị thế này là đáng đời, không có chuyện tha thứ hay thương được”, X.N bình luận.

Bi hài cụ ông U60 khóc lóc, nhắn tin trách móc vì bị bồ nhí 'cắm sừng' - Ảnh 2
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

 “Tôi thì mong vợ con chú thấy được cái này để bớt bị lừa dối”, C.Đ bức xúc.

“Ổng thấy con bồ có kép đã ứa gan vậy người vợ sinh con, chăm sóc ổng mấy chục nay khi biết ổng ngoại tình thì thế nào”, T.H chỉ trích.

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Từ khóa:   ngoại tình cụ ông U60 ngoại tình

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