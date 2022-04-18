Con gái cảm ơn những hy sinh của bố bằng hành động đặc biệt trong ngày lễ tốt nghiệp: Giọt nước mắt lăn dài trên gò má người đàn ông khắc khổ khiến netizen ngậm ngùi xúc động

Đoạn video được ghi lại trong buổi lễ tốt nghiệp của một cô gái. Được biết, khi bố tới tham dự, cô đã cởi áo cử nhân để bố mặc.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh xúc động bên người thân trong ngày lễ tốt nghiệp đã được CĐM chia sẻ rầm rộ. Nguyên nhân đến từ hành động bất ngờ của nữ sinh viên. Theo như đoạn clip ghi lại, cô gái đã cởi mũ và bộ lễ phục cử nhân của mình để khoác lên người bố. Kế đó, nữ sinh không kìm được xúc động và ôm chầm lấy bố mình. Người cha vóc dáng gầy gò, khắc khổ cũng không giấu nổi niềm xúc động xen lẫn hạnh phúc, ông bật khóc nhưng vội lấy tay lau đi.



Theo Tổ Quốc, cô gái trong đoạn clip trên tên Kim Thy, sinh năm 2000, quê ở Vĩnh Long. Cô là sinh viên trường Đại học Cần Thơ, theo học khoa Kinh tế của trường. Chia sẻ về lý do khiến cô quyết định khoác áo cử nhân cho bố, Kim Thy tâm sự: "Bố mình năm nay 50 tuổi rồi, bố làm thợ hồ, còn mẹ là công nhân công ty may mặc. Bố mẹ đều là công nhân lao động chân tay, làm việc vất vả sớm hôm để có tiền nuôi ba chị em mình, nhưng bố mẹ luôn nỗ lực để chúng mình được ăn học đầy đủ như bao bạn bè.

Ngày xưa nhà nghèo quá, bố không được đi học đến nơi đến chốn nên giờ mới vất vả vậy. Mình đã cố gắng thay bố, tốt nghiệp Đại học, khoác lên mình bộ lễ phục cử nhân, điều mà bố đã bỏ lỡ do hoàn cảnh. Và cuối cùng mình đã làm được, mang lại niềm tự hào cho bố mẹ. Sao bao vất vả hy sinh, tất cả dành cho con gái thì bố đã vô cùng xúc động khi ngắm nhìn con gái trong ngày lễ Tốt nghiệp, nên hôm đó mình muốn dành thành quả đó trao lại cho bố. Bố xứng đáng nhận được điều đó". Hình ảnh Kim Thy mặc cho bố bộ trang phục cử nhân khiến nhiều người xem xúc động - Ảnh cắt từ clip Kim Thy cho biết thêm, để có điều kiện cho con học hành bằng bạn bằng bè, bố mẹ đã phải làm lụng vất vả do đó trong suốt quá trình học tập, Kim Thy luôn nỗ lực, chăm chỉ. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, nữ sinh đến từ Cần Thơ hy vọng sớm có công việc ổn định, giúp đỡ bố mẹ. Nữ sinh gốc Cần Thơ bên bố mẹ - Ảnh: Tổ Quốc Chứng kiến giây phút mừng mừng tủi tủi của nữ sinh này va gia đình, nhiều cư dân mạng đã không kìm được xúc động. Đoạn video của Kim Thy cùng bố mình đã nhận về lượng tương tác lớn từ người xem chỉ sau ít ngày đăng tải. Không ít netizen đã để lại bình luận chúc mừng Kim Thy, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm ấm áp của hai cha con.

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