Cháy lớn kho hàng sát ký túc xá Đại học Sư phạm TP.HCM, sinh viên tháo chạy trong đêm

Xã hội 18/04/2022 08:26

Các chiến sĩ PCCC triển khai nhiều mũi để tiếp cận đám cháy, phun nước xối xả. Do đám cháy lớn nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin của báo Lao động, vào rạng sáng 18/4, vụ cháy lớn ngay cạnh Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm TP.HCM xảy ra khiến nhiều sinh viên hoảng loạn tháo chạy. Thông tin ban đầu được cơ quan chức năng cung cấp, khoảng 0h45 phút ngày 18/4, lực lượng chức năng nhận được tin báo đám cháy lớn xảy ra tại Công ty TNHH thương mại sản xuất P.T (tên viết tắt), địa chỉ 351/1A đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TPHCM.

Cháy lớn kho hàng sát ký túc xá Đại học Sư phạm TP.HCM, sinh viên tháo chạy trong đêm - Ảnh 1
Cháy lớn sát Ký túc xá sinh viên Đại học Sư Phạm TP.HCM - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin của Tuổi trẻ, ngọn lửa bùng phát dữ dội, đỏ rực, cháy ngùn ngụt, cột khói bốc cao hàng chục mét. Người dân xung quanh lúc phát hiện lửa đã cháy lớn, không thể dập lửa tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng Đội PCCC và CNCH Công an quận 11 cùng Đội cảnh sát PCCC khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM và các đơn vị khác có mặt triển khai đội hình, vòi nước phun vào đám cháy.

Các chiến sĩ PCCC triển khai nhiều mũi để tiếp cận đám cháy, phun nước xối xả. Do đám cháy lớn nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ nỗ lực, đám cháy mới được dập tắt. May mắn vụ cháy không gây thương vong về người. Về tài sản, cháy hoàn toàn kho chứa hàng diện tích 1.000m2.

Hiện lực lượng chức năng quận 11 và Phòng PC07 vẫn đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại.

 

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