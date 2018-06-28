Con dâu sướng nhất hệ mặt trời: Mẹ chồng suốt ngày ra mặt bênh vực khi bị người quen soi mói, xúi con dâu đi làm đẹp giữ chồng

Xã hội 28/06/2018 14:59

Nhắc đến mẹ chồng, nhiều chị em có thể kể ra vô vàn tật xấu và hàng nghìn câu chuyện gây bức xúc. Đó cũng là một trong những lý do khiến các cô gái ngày nay e ngại việc lấy chồng. Thế nhưng cô gái tên N.N.L thì ngược lại.

Trong suốt 5 năm lấy chồng, chị L. luôn được ba mẹ chồng thương như con gái ruột. Hai người vô cùng tâm lý, luôn đứng ra bênh vực, lo lắng cho con dâu khiến nhiều chị em vô cùng ghen tỵ và ngưỡng mộ.

“Mọi người cảm thấy thế nào nếu như luôn được mẹ chồng bênh vực?

Hôm nay lúc mình bị vài người xỉa xói, mẹ chồng mình đã nói một câu làm mình cảm thấy thật sự hạnh phúc. Mẹ chồng mình bảo là ‘lấy chồng làm dâu thì chỉ có một bố mẹ chồng thôi, bọn nó lại còn muốn làm 5- 6 bố mẹ chồng của người ta nữa à’.

Con dâu sướng nhất hệ mặt trời: Mẹ chồng suốt ngày ra mặt bênh vực khi bị người quen soi mói, xúi con dâu đi làm đẹp giữ chồng - Ảnh 1
Dù bận rộn việc buôn bán nhưng mẹ chồng chị L. luôn giúp con dâu trong mọi việc - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mình sống với nhà chồng chưa bao giờ sai trái, chưa bao giờ gây ra tội lỗi gì. Mình không biết có phải vì thấy ba mẹ chồng mình thương con dâu không mà sao người ta cứ phải ghen ghét thế. Chọc ngoáy bắt lỗi từng tí một để gây sự. Nhưng bố mẹ chồng mình hiểu nên lúc nào cũng bênh vực mình.

Có những người mình gặp mình chào nhiều lần không trả lời, cũng chẳng thèm cười lại hay gật đầu lấy một cái, cảm giác đấy chắc mọi người cũng hiểu. Mình có kể lại cho ba mẹ chồng, ba mẹ bảo mình là ‘trừ ông bà bố mẹ ra thì những người khác chào mấy lần không bảo gì thì lần sau không phải chào nữa’.

Từ ngày mình lấy chồng đến nay cũng gần 5 năm rồi nhưng chưa bao giờ có xích mích gì với ba mẹ chồng, cũng chưa từng bị ba mẹ mắng một câu nào. Cũng vì mình biết điều không làm gì có lỗi và vì ba mẹ mình tâm lý thương các con.

Con dâu sướng nhất hệ mặt trời: Mẹ chồng suốt ngày ra mặt bênh vực khi bị người quen soi mói, xúi con dâu đi làm đẹp giữ chồng - Ảnh 2
Lấy chồng được 5 năm nhưng mẹ chồng vẫn giành hết công việc, không cho chị L. làm để có thời gian rảnh chăm sóc con nhỏ - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày mình có bầu, mẹ chồng còn chở mình đi mua đồ bầu. Đồ đi sinh đẻ rồi tất tật bà lo hết. Lúc mình sinh bé kiêng cữ, ngày nào cũng cơm canh mẹ nấu, cháo mẹ hầm mẹ bê lên tận phòng cho ăn. Mình sinh xong đến tận mấy năm liền mẹ chồng mình vẫn tranh rửa bát, không cho mình rửa vì lý lo ‘mẹ rửa nhanh lắm, cứ trông Cóc đi’. Mới dạo gần đây mình mới tranh rửa được với mẹ vì con bé con đi học. Cứ ốm một cái là bà lại tất tả hỏi han xem đau chỗ nào, thấy ra sao để đi mua thuốc thang về cho uống. 

Vợ chồng mình thích ăn gì, thích đi đâu chơi cũng được hết, ba mẹ mình không bao giờ can thiệp. Mình cũng biết ý lắm nên dù đi đâu thì cũng nấu cơm xong cho ba mẹ rồi mới đi, vì mẹ mình bán hàng bận lắm.

Nhiều lúc 2 vợ chồng cãi nhau, mình bảo chồng là nếu chẳng may không ở được với nhau thì em chỉ tiếc ba mẹ chứ em không tiếc anh”.

Con dâu sướng nhất hệ mặt trời: Mẹ chồng suốt ngày ra mặt bênh vực khi bị người quen soi mói, xúi con dâu đi làm đẹp giữ chồng - Ảnh 3
Câu chuyện của chị L. khiến không ít chị em ghen tỵ - Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với chúng tôi, chị L. cho biết vợ chồng chị kết hôn đã được 5 năm, con gái năm nay cũng gần 4 tuổi. Mặc dù ba mẹ chồng chị đều lớn tuổi (ba chồng sinh năm 1963, mẹ chồng sinh năm 1970) nhưng tính cách vẫn vô cùng “xì teen”.

Mọi công việc trong gia đình, chị L. đều được ba mẹ chồng đỡ đần. Đôi khi ngẫu hứng, chị tự “sáng tác” gia vị, món ăn nấu ra vô cùng kỳ quái nhưng hai người vẫn ăn và khen ngon để con dâu không buồn.

Nếu những người con dâu khác hay bị mẹ chồng soi mói vì làm đẹp, mua sắm thì gia đình chị L. hoàn toàn ngược lại. Mẹ chồng chính là người thường xuyên “xúi” chị đi mua quần áo, làm đẹp để giữ chồng.

Con dâu sướng nhất hệ mặt trời: Mẹ chồng suốt ngày ra mặt bênh vực khi bị người quen soi mói, xúi con dâu đi làm đẹp giữ chồng - Ảnh 4
Hạnh phúc của chị L. một phần là nhờ vào ba mẹ chồng - Ảnh: FBNV

Chị kể: “Mẹ lúc nào cũng vậy, thấy cái gì đẹp đẹp lại bảo mua đi, con đeo đẹp, mặc đẹp đấy. Đôi lúc vì tiếc tiền, mình không mua lại được mẹ chồng mua tặng".

Để có được một gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay, chị L. cũng đã trải qua những ngày tháng đầu bỡ ngỡ, sợ sệt như bao cô dâu mới khác. Kể lại những ngày đầu gặp mẹ chồng, chị L. bật cười: “Tại mẹ chồng mình hơi béo xong mắt mẹ to nên lúc đầu mình còn tưởng là mẹ ghê lắm cơ nên hơi sợ. Nhưng sống lâu dần mới biết mẹ mình cực kỳ hiền và tâm lý. Còn ba chồng thì tính tình nhẹ nhàng, vui vẻ”.

Trong ngày Gia đình Việt Nam, câu chuyện của chị L. có lẽ đã tiếp thêm không ít động lực để chị em chưa dám lấy chồng thêm phần can đảm. Để có được hạnh phúc hiện tại, bí quyết của chị L. chính là luôn yêu thương, quý trọng ba mẹ chồng như ba mẹ ruột của mình. Khi bạn biết cho đi, chắc chắn sẽ nhận lại những điều tốt đẹp.

Lấy chồng sau 7 tháng hẹn hò, nàng dâu trẻ khoe được mẹ chồng cưng chiều, lo cho từ A - Z, thường xuyên cho tiền ăn quà

Lấy chồng sau 7 tháng hẹn hò, nàng dâu trẻ khoe được mẹ chồng cưng chiều, lo cho từ A - Z, thường xuyên cho tiền ăn quà

Không chỉ may mắn có được người mẹ chồng tâm lý, cưng chiều con dâu như con gái, mà "người mẹ thứ 2" ấy còn chăm lo cho gia đình nhỏ của con trai từ A đến Z chẳng thiếu thốn thứ gì, còn thường xuyên tâm sự, cho con dâu tiền đi ăn quà vặt khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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