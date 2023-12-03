Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ người phụ nữ bị kéo lê, hành hung ở Bình Thạnh

Xã hội 03/12/2023 22:31

Trong video ghi lại cho thấy một người đàn ông lao vào người phụ nữ đang đứng dưới thang máy chung cư ở TPHCM, nắm tóc kéo lê và hành hung trong sảnh chung cư ở Bình Thạnh.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, chiều tối 3-12, mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh hai người gồm một nam một nữ cùng lao vào tấn công rồi kéo lê một phụ nữ khác. Đoạn video được cho là xảy ra tại chung cư BL (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) vào ngày 19-11.

Một nguồn tin từ quận Bình Thạnh cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nội dung đoạn clip.

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ người phụ nữ bị kéo lê, hành hung ở Bình Thạnh - Ảnh 1
Đoạn video được cho là xảy ra tại chung cư BL (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM) vào ngày 19-11.

Theo hình ảnh từ clip, khoảng 11 giờ 28 ngày 19-11, ngay khi hai người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước ra khỏi thang máy thì đôi nam nữ đang ngồi đợi ở sảnh ngay lập tức áp sát. Lúc này, người phụ nữ lao vào tấn công người mặc áo đen. Trong khi đó, người đàn ông chủ động lao vào tấn công người phụ nữ áo vàng rồi vật cô này xuống đất.

Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục nắm tóc nạn nhân rồi kéo lê đi. Vừa kéo, người này vừa giật tóc, dùng chân đá vào người phụ nữ.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngay sau đó cả hai liên tục dùng tay, chân đánh vào người mặc áo vàng mặc cho người này không thể phản kháng. Trong lúc hành hung, người đàn ông liên tục buông lời: "Phải mày đánh em tao không? Mày chơi đồ đúng không?"

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ người phụ nữ bị kéo lê, hành hung ở Bình Thạnh - Ảnh 2
 Vừa kéo, người này vừa giật tóc, dùng chân đá vào người phụ nữ.

Còn người phụ nữ lại nói: "Mày biết anh tao làm luật sư không? Tao cho mày lên đường bây giờ".

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của đông người, bao gồm bảo vệ nhưng mọi sự can ngăn đều không thành. Người phụ nữ bị tấn công liên tục trong nhiều phút đồng hồ.

Sự việc đang được làm rõ.

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