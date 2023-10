Chị H. bị hành hung nhưng không báo chính quyền địa phương mà bỏ về quê. Sau đó, mạng xã hội lan truyền clip về vụ chị bị đánh và ôm con gái chạy trốn khỏi cha dượng nên công an địa phương vào cuộc xác minh.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 16/10, lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới, An Giang xác nhận có vụ việc chị Nguyễn Minh H. (37 tuổi) bị bạo hành, xảy ra ở địa bàn huyện.

Ngày 6/10, sau những trận đòn roi nhừ tử, gương mặt chị Nguyễn Minh H. (37 tuổi) biến dạng. Chị gom quần áo, cùng con gái 8 tuổi, trên cơ thể cũng đầy vết thương, đón xe ôm từ An Giang về nhà mẹ ruột tại xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Hậu Giang trong nỗi hoảng sợ tột độ.

"Công an đã tạm giữ người đàn ông đánh chị H., đợi kết quả giám định tỷ lệ thương tật với nạn nhân để củng cố hồ sơ và xử lý", đại diện UBND huyện Chợ Mới cho hay.

Cơ thể chằng chịt vết thương sau những trận đòn roi vô cớ từ người chồng hờ của chị H - Ảnh: Dân Trí

Sau một tuần nhập viện điều trị vì tràn dịch màng phổi, đa chấn thương, chị H. về nhà nhưng sức khỏe còn yếu, đi lại khó khăn.

Đến giờ chị mới hoàn hồn khi may mắn trốn được người chồng "hờ" vũ phu, nhưng vẫn còn đó những ám ảnh khôn nguôi.

Gần 10 năm trước chị quen một người đàn ông nhưng khi biết chị mang thai, người này đã trốn tránh trách nhiệm. Tới năm 2022, khi con gái chị H. lên 8 tuổi, chị được người bà con xa giới thiệu quen biết Võ Văn N. (28 tuổi, ngụ tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang). Tìm hiểu khoảng một tháng, chị dọn về nhà N. sống chung như vợ chồng, còn con gái gửi cho ông bà, thi thoảng mới rước lên chơi.

"N. yêu chiều tôi và thương con bé lắm. N. đi làm, còn tôi ở nhà lo việc bếp núc, nhà cửa. Chúng tôi rất hợp tính. Tôi cứ ngỡ mình đã chọn đúng người...", chị H. chua xót.

"Nửa năm trước, N. bắt đầu động tay, động chân. Mỗi lúc có rượu vào là N. chửi bới, mắng nhiếc tôi lăng nhăng, ngoại tình, mà tôi đâu có làm chuyện đó. Nói chưa đủ, N. xông vào tay đấm, chân đá khiến tôi 2 lần nhập viện, lần nặng nhất bị gãy xương sườn số 7", người phụ nữ tố bị chồng "hờ" hành hạ kể trong nước mắt.

Khi được hỏi vì sao bị đánh lần đó không báo công an hoặc bỏ đi, chị phân trần vì thương người đàn ông này, vì nghe lời xin lỗi, hứa hẹn không tái diễn nên không tố giác. Những lần đó, chị cũng bỏ về nhà mẹ dưỡng thương nhưng vì mềm lòng rồi ít hôm lại trở về với chồng "hờ" như chưa có chuyện gì.

Hôm 6/10, sau trận đòn đau đớn nhất, chị quyết tâm rời bỏ người đàn ông vũ phu. Theo lời chị H., sáng hôm ấy, N. nhậu một mình rồi bảo chị đưa tiền mua thuốc. Cho rằng chị H. "giấu tiền cho trai", N. thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.

Gương mặt chị H bị đánh đến bầm tím, biến dạng - Ảnh: Dân Trí

"Mới đầu N. đánh bằng tay, sau đó cầm cán chổi, cây móc quần áo gấp đôi lại bắt tôi nằm sấp xuống rồi quất liên tiếp. Tôi đau quá nên vùng lên bỏ chạy, H. rượt theo, đánh tôi ngã nhào vô vách nhà bằng tôn khiến mặt bị cắt rách. Thấy mặt tôi máu me, N. chở tôi đi khâu vết thương", chị H. kể.

Tối cùng ngày, chị H. tiếp tục bị N. đánh đập vì "nghi ngoại tình". Lúc này, con gái chị đang ngủ cũng bị N. lôi dậy tra khảo. Anh ta dùng móc kim loại phơi quần áo gấp đôi lại đánh vào lưng, mông, đùi cô bé - chị H. tố cáo.

"N. đánh con tôi 1-2 lần để buộc con gái kể lúc tôi về nhà mẹ có ngủ với ai hay không, nhưng tôi không làm chuyện đó. Đợi N. đánh xong không chú ý, tôi gom ít bộ đồ, dắt con gái trốn sau căn nhà của hàng xóm, chờ đến sáng bắt xe về quê. Tôi không thể ở với hắn nữa, nếu không mẹ con tôi sẽ bị đánh chết", chị H. bật khóc.

Rạng sáng 7/10, mẹ con chị H. may mắn bắt được xe ôm, vượt gần 100km mới về đến nhà. Bà Mai Thanh Thúy (60 tuổi, mẹ chị H.) trông thấy con gái trong tình trạng mặt và người đầy vết thương, thân thể tiều tụy, vội đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

"Khi nhập viện bác sĩ bảo con tôi phải phẫu thuật liền vì tràn dịch màng phổi, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Con gái tôi vốn nặng 46-47kg, giờ như bộ xương. Nhìn con vậy, làm cha mẹ sao không đau xót cho được.

Con bé cháu mới mấy tuổi cũng bị đánh bầm dập. Tôi mong cơ quan chức năng sớm xử lý kẻ gây tổn thương với con và cháu tôi", bà Thúy nói.

Thời gian gần đây, tình trạng bạo hành gia đình diễn ra thường xuyên ở nhiều địa phương, mà nạn nhân đa số là chị em phụ nữ. Tháng 9/2023 vừa qua, 1 vụ việc tương tự xảy ra ở Bình Dương khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, dẫn tin từ VOV, bà Nguyễn Thị Loan được nhập viện cấp cứu vào ngày 2/9 trong tình trạng đa chấn thương do vật nhọn đâm. Cụ thể, bệnh nhân bị viết thương thấu ngực bụng, thủng gan, lá lách, thủng đại tràng, thủng cơ hoành, rách thành ruột non. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị vết thương ở đùi, cẳng tay, bàn tay, vết thương ở vùng kín (âm đạo).

Bà Loan - 1 nạn nhân của bạo hành gia đình - Ảnh: VOV

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, bệnh nhân đã tỉnh, thở bằng mũi, tiếp xúc được. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang ở phòng hồi sức đặc biệt.

Bà Mỹ Xuyên (em gái bà Loan), cho biết chị gái đã nói được vài câu. Hai con nhỏ của chị đang ở phòng trọ và được bà ngoại trông, chăm sóc.

Trước đó, rạng sáng ngày 2/9, Công an phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhận được tin báo có vụ bạo hành xảy ra tại một phòng trọ ở tổ 7, khu phố Long Bình.

Lực lượng công an đến nơi thì bà Loan đã được người dân đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương do chồng là ông Hồ Văn Trí (51 tuổi, quê An Giang) dùng dao đâm.

Ngay sau đó, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Trí để điều tra, làm rõ vụ bạo hành.

Qua điều tra, trước khi đâm vợ, Trí còn dùng dây điện chích vào người khiến nạn nhân đau đớn. Khi con trai lớn nghe tiếng mẹ kêu cứu đã từ trên gác xuống can ngăn và mở cửa phòng trọ cho mẹ thoát ra ngoài.