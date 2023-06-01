Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông, cô Vũ Thị Kim Q. hiện đang là giáo viên môn Ngữ văn của Trường THPT Lê Duẩn. Còn người hành hung cô Q. là ông Lê Mậu D., giáo viên Trường THCS Hoàng Văn Thụ, thuộc quản lý của Phòng GD&ĐT huyện Đắk G’long. Nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ việc con ông D. là em L.M.Q. (học sinh của trường) bị xếp loại hạnh kiểm trung bình cả năm học.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 1/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Nông đã có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan đến vụ cô Vũ Thị Kim Q., giáo viên Trường THPT Lê Duẩn (Đắk G’long) bị phụ huynh hành hung tại nhà riêng.

Ngay sau đó, cô Q. đã yêu cầu nam sinh này xuống Văn phòng Đoàn Thanh niên của trường để giáo viên chủ nhiệm xử lý. Tuy nhiên, nam sinh L.M.Q. đã chống đối, đứng trước cửa lớp có lời lẽ và hành động thách thức giáo viên. Sau tiết học đó, cô Q. đã phê hành động của học sinh vi phạm vào sổ đầu bài.

Cụ thể, ngày 10/4, trong tiết 4, môn ngữ văn, lớp 12C1, em L.M.Q. vào lớp muộn hơn 15 phút nên cô giáo đã nhắc nhở nam sinh này về lỗi đi muộn. Tuy nhiên, nam sinh này đã tranh cãi, có thái độ không hợp tác, không đúng chuẩn mực.

Ngày 12/4, Đoàn Thanh niên có mời phụ huynh của em L.M.Q. tới trao đổi về việc vi phạm. Ngày 15/4, giáo viên chủ nhiệm lớp đã họp xét kỷ luật học sinh tại lớp với hình thức “hạ một bậc hạnh kiểm” trong năm học 2022-2023.

Cô Q. bị đánh chấn thương, chảy máu mũi nên được người thân đưa tới cơ sở y tế để điều trị - Ảnh: VTC News

Ngày 20/5, Trường THPT Lê Duẩn đã tổ chức họp xét hạnh kiểm học sinh khối 12, L.M.Q. có xếp loại hạnh kiểm trung bình với số phiếu là 11/14. Cùng ngày, phụ huynh của em L.M. Q. có đơn kiến nghị về việc đánh giá, xếp loại này.

Ngày 22/5/2023, Trường THPT Lê Duẩn tiếp tục tổ chức họp xét lại hạnh kiểm năm học đối với L.M.Q. Tại cuộc họp, 16/19 thành viên đều thống nhất xếp loại hạnh kiểm trung bình đối với học sinh này. Căn cứ vào các biên bản làm việc và đánh giá, nhận xét, học sinh L.M.Q. có kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm học là trung bình.

Không bằng lòng trước việc con mình bị xếp loại hạnh kiểm trung bình, phụ huynh em L.M.Q. đã nhiều lần gọi điện xúc phạm cô Q. Sau đó, xảy ra sự việc ông D. hành hung cô giáo Q. vào tối 25/5.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, tối 25/5, ông D. đi bộ sang nhà cô Q. (hai nhà cách nhau khoảng 100m) chửi bới và hành hung cô giáo. Khi hàng xóm đến can ngăn, ông D. mới bỏ chạy.

Cô Q. bị đánh chấn thương, chảy máu mũi nên được người thân đưa tới cơ sở y tế để điều trị, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan chức năng, nhà trường…

Ngày 26/5, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ, xử nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Đắk Nông cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp UBND huyện Đắk G'long và đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo kết quả xử lý vụ việc.