Cô giáo xinh đẹp nổi như cồn vì bị chụp lén, nhìn nhan sắc ngoài đời ai nấy càng choáng hơn

Trong buổi đầu đi dạy, cô giáo xinh như hot girl bị học sinh chụp lén rồi đăng lên mạng xã hội. Dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc ngọt ngào, tươi tắn của cô.

Mới đây, một cô giáo trẻ bất ngờ nổi tiếng vì những bức ảnh chụp lén trong lớp học lan truyền trên mạng xã hội.

Có thể thấy khi đứng trên bục giảng, cô giáo này chẳng những xinh đẹp mà còn có những biểu cảm cực đáng yêu đốn tim người xem. Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh về cô giáo nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Thậm chí cánh mày râu còn ước được quay lại ghế nhà trường để được học cùng cô giáo xinh như hot girl này.

Những bức ảnh chụp lén trong lớp học khiến cô giáo xinh đẹp nổi như cồn trên mạng xã hội - Ảnh: FB

"Cô giáo xinh thật luôn á"; "Ôi mình là con gái mà còn mê nhan sắc này"; "Động lực đi học mỗi ngày là đây chứ đâu"; "Tôi muốn làm học sinh của cô giáo quá"; "Muốn đi học lại dễ sợ"; "Xinh như hot girl vậy đó"..., dân mạng bình luận.

Chỉ trong thời gian ngắn, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra danh tính cô giáo hot girl. Theo đó, cô tên là Nguyễn Thị Minh Nhi (sinh năm 1998, quê Bến Tre), vừa tốt nghiệp ngành Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Hiện cô Minh Nhi đang giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Ngoài đời, cô giáo Minh Nhi sở hữu nhan sắc ngọt ngào - Ảnh: FB

Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là do học sinh chụp lén cô giáo trong buổi đi dạy đầu tiên cách đây không lâu. Ngoài đời, cô giáo Minh Nhi sở hữu nhan sắc ngọt ngào, làn da trắng, nụ cười tươi tắn đúng chuẩn con gái miền Tây.

Hiện loạt ảnh về cô giáo hot girl vẫn đang được dân mạng chia sẻ, bình luận nhiệt tình.

Loạt ảnh khoe vòng một gợi cảm trong phòng ngủ của cô giáo Âu Hà My bị đào lại, dân mạng bình luận trái chiều Trong lúc ồn ào hậu ly hôn chưa lắng xuống, cô giáo Âu Hà My bất ngờ bị dân mạng đào lại những hình ảnh khoe vòng một gợi cảm trong phòng ngủ và bình luận trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-giao-xinh-dep-noi-nhu-con-vi-bi-chup-len-nhin-nhan-sac-ngoai-doi-ai-nay-cang-choang-hon-380221.html