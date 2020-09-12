Loạt ảnh nữ sinh mặc áo mỏng tang lộ nội y, diện đồ khoét trên hở dưới gây bão MXH

Xã hội 12/09/2020 18:33

Chốn học đường vốn cần nghiêm túc, kín đáo thì những nữ sinh này thản nhiên ăn mặc phản cảm khiến người xung quanh ngán ngẩm.

Ăn mặc thế nào là quyền tự do cá nhân của mỗi người, tuy nhiên cũng phải phù hợp với hoàn cảnh và tôn trọng người xung quanh, đặc biệt là trong môi trường học đường. 

Con gái thường muốn được khoe sở thích và cá tính riêng thông qua những bộ trang phục mà mình mặc. Thế nhưng một số nữ sinh lại không phân biệt được đâu là giảng đường đâu là quán bar, thản nhiên ăn mặc phản cảm với áo hai dây, quần cạp trễ, trang phục xuyên thấu đến lớp, điển hình như trong loạt ảnh được dân mạng chia sẻ sau đây.

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Nhiều người cho rằng nữ sinh này chẳng những ăn mặc hớ hênh mà còn làm xấu đi hình ảnh đẹp của chiếc áo dài truyền thống - Ảnh: FB
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Nhiều nữ sinh vẫn vô tư chọn áo dài quá mỏng khiến nội y lồ lộ trước mặt người khác - Ảnh: FB
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Nữ sinh này thậm chí còn chọn áo lót màu nổi khi mặc áo dài trắng - Ảnh: FB

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Những pha ăn mặc đi vào lòng đất khiến dân tình từ chối hiểu - Ảnh: FB
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Cô nàng đang tập gym thì bị bạn gọi đến trường chăng? - Ảnh: FB
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Không hiểu mục đích của màn vén áo khoe bụng này là gì? - Ảnh: FB

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Nội y nạm kim cương nên không được giấu đi mà phải khoe ra cho thiên hạ biết? - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận: "Đi học hay đi khoe thân? Thật sự là không còn lời nào để nói!"; "Những trường hợp này giáo viên nên mời về nhà chứ học hành gì nữa?"; "Các bạn muốn ăn mặc khoe cá tính ở đâu cũng được, nhưng đến trường thì tém tém lại giùm. Nhìn mà sợ quá!"...

Hot girl mặc quần ngắn cũn cỡn, áo khoét sâu hoắm đi cuốc đất, để lộ 3 vòng cực khủng gây bão MXH

Hot girl mặc quần ngắn cũn cỡn, áo khoét sâu hoắm đi cuốc đất, để lộ 3 vòng cực khủng gây bão MXH

Cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang khi làm vườn nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   ăn mặc phản cảm hình ảnh gây bão mạng hành động phản cảm

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