Loạt ảnh nữ sinh mặc áo mỏng tang lộ nội y, diện đồ khoét trên hở dưới gây bão MXH

Ăn mặc thế nào là quyền tự do cá nhân của mỗi người, tuy nhiên cũng phải phù hợp với hoàn cảnh và tôn trọng người xung quanh, đặc biệt là trong môi trường học đường.

Con gái thường muốn được khoe sở thích và cá tính riêng thông qua những bộ trang phục mà mình mặc. Thế nhưng một số nữ sinh lại không phân biệt được đâu là giảng đường đâu là quán bar, thản nhiên ăn mặc phản cảm với áo hai dây, quần cạp trễ, trang phục xuyên thấu đến lớp, điển hình như trong loạt ảnh được dân mạng chia sẻ sau đây.