Loạt ảnh nữ sinh mặc áo mỏng tang lộ nội y, diện đồ khoét trên hở dưới gây bão MXH

Chốn học đường vốn cần nghiêm túc, kín đáo thì những nữ sinh này thản nhiên ăn mặc phản cảm khiến người xung quanh ngán ngẩm.
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Ăn mặc thế nào là quyền tự do cá nhân của mỗi người, tuy nhiên cũng phải phù hợp với hoàn cảnh và tôn trọng người xung quanh, đặc biệt là trong môi trường học đường.
Con gái thường muốn được khoe sở thích và cá tính riêng thông qua những bộ trang phục mà mình mặc. Thế nhưng một số nữ sinh lại không phân biệt được đâu là giảng đường đâu là quán bar, thản nhiên ăn mặc phản cảm với áo hai dây, quần cạp trễ, trang phục xuyên thấu đến lớp, điển hình như trong loạt ảnh được dân mạng chia sẻ sau đây.
Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận: "Đi học hay đi khoe thân? Thật sự là không còn lời nào để nói!"; "Những trường hợp này giáo viên nên mời về nhà chứ học hành gì nữa?"; "Các bạn muốn ăn mặc khoe cá tính ở đâu cũng được, nhưng đến trường thì tém tém lại giùm. Nhìn mà sợ quá!"...