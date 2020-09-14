Loạt ảnh khoe vòng một gợi cảm trong phòng ngủ của cô giáo Âu Hà My bị đào lại, dân mạng bình luận trái chiều

Xã hội 14/09/2020 10:28

Trong lúc ồn ào hậu ly hôn chưa lắng xuống, cô giáo Âu Hà My bất ngờ bị dân mạng đào lại những hình ảnh khoe vòng một gợi cảm trong phòng ngủ và bình luận trái chiều.

Thời gian qua, "drama" tình ái giữa nữ giảng viên Âu Hà My và đạo diễn Nguyễn Trọng Hưng nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Trong khi Âu Hà My tố chồng ngoại tình, phụ bạc, ăn bám nhà vợ thì nam đạo diễn lại phản pháo rằng nữ giảng viên nói dối, tự tạo drama nhằm lấy sự đồng tình của mọi người. 

Chưa dừng ở đó, Trọng Hưng còn tham gia nhóm Anti fan vợ cũ và bình luận nhiệt tình. Anh đã đưa ra yêu cầu đề nghị vợ cũ và gia đình cô phải xin lỗi mình cũng như đính chính các thông tin anh cho là sai lệch trong thời gian vừa qua.

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Drama hậu ly hôn của Âu Hà My và chồng đạo diễn gây ồn ào MXH - Ảnh: FB

Nam đạo diễn tuyên bố cho vợ cũ thời gian 3 ngày (kể từ thời điểm đăng bài viết) để đính chính. Nếu nữ giảng viên không thực hiện thì anh sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. Dẫu vậy Âu Hà My vẫn im lặng, chưa có bất cứ hành động hay phát ngôn nào.

Giữa lúc "cuộc chiến" hậu ly hôn đang căng thẳng, dân mạng bất ngờ chuyền tay nhau loạt ảnh khoe vòng một gợi cảm của Âu Hà My. Trong ảnh, cô nàng mặc bộ đồ y tá ngắn cũn cỡn, bó sát khoe thân hình quyến rũ. Được biết, những bức ảnh này được chính cô giáo đăng tải lên mạng xã hội, hiện tại đã không còn tìm thấy trên trang cá nhân nữa. Có lẽ sau bao ồn ào vừa qua, cô nàng đã xóa hoặc ẩn khỏi Facebook. 

Trước đó, Trọng Hưng chia sẻ rằng từng nhắc nhở vợ nhiều lần về việc đăng ảnh sexy lên Facebook nhưng cô vẫn tiếp tục. 

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Những hình ảnh ăn mặc gợi cảm của Âu Hà My bị dân mạng đào lại - Ảnh: FB
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Hình ảnh nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: FB

Hiện những hình ảnh trên vẫn đang được lan truyền chóng mặt trong các hội nhóm diễn đàn và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người tỏ thái độ ngán ngẩm vì cho rằng những hành động của Âu Hà My không phù hợp với cương vi là một cô giáo. Số khác lại nghĩ chỉ cần cô ăn mặc phù hợp khi đi dạy học là được, mọi người không có quyền phán xét hay can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cô.

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Âu Hà My thường xuyên khoe thân hình bốc lửa trên trang cá nhân - Ảnh: FB

"Cô giáo mà ăn mặc vậy đó hả? Tôi tưởng cô này làm việc ở quán bar không á"; "Ăn mặc phản cảm kinh khủng, chẳng hiểu cô ấy nghĩ gì"; "Mặc thế nào cũng được, chụp ảnh đăng lên Facebook lại là chuyện khác"; "Ở trường cô ấy vẫn mặc áo dài kín đáo, lịch sự mà. Còn về nhà người ta làm gì thì kệ chứ"; "Cô giáo thì cũng phải có cuộc sống cá nhân, chừng nào cô ấy mặc đồ sexy đi dạy học thì mới đáng nói";..., dân mạng bình luận.

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