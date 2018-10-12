Cô giáo viết đơn xin 'xã hội đen' cho đi dạy cùng câu chuyện đau lòng phía sau

Xã hội 12/10/2018 17:36

Hiện tại, chị Hiếu đã đưa mẹ chồng và hai con trai về quê sinh sống, còn hai vợ chồng chị phải đi nơi khác thuê trọ chứ không dám ở nhà nữa.

Ngày 12/10, chị Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (giáo viên tiểu học trên địa bàn quận Bình Tân, TP HCM) cho biết, gia đình chị đã làm đơn gửi cơ quan công an về việc nhóm giang hồ tới quậy phá, tạt sơn, mắm tôm, ném đá... uy hiếp tính mạng gia đình chị.

Cô giáo viết đơn xin 'xã hội đen' cho đi dạy cùng câu chuyện đau lòng phía sau - Ảnh 1

Căn nhà của nữ giáo viên bị tạt sơn uy hiếp - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Mới đây, cơ quan công an đã mời chị lên làm việc, đồng thời cho biết sẽ bố trí lực lượng bảo vệ gia đình. Tuy nhiên chị Hiếu vẫn rất lo lắng cho sự an toàn của bản thân và gia đình.

Chị Hiếu kể, gia đình chị đã sinh sống ở căn nhà nằm trên đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TPHCM) được nhiều năm. Trong sinh hoạt hàng ngày, gia đình cũng không bất hòa với bất kỳ ai. Việc nhà chị bị nhóm giang hồ quấy phá bắt nguồn từ người chị dâu tên Trần Kim Phượng.

Theo Trí Thức Trẻ, đầu tháng 7/2018, bà Phượng bỏ nhà đi. Từ đây, gia đình của nữ giáo viên bị một nhóm "xã hội đen" đến đe dọa, bắt phải trả nợ. Gia đình cũng không hay biết khoản nợ từ đâu ra. Theo tìm hiểu, bà Phượng vay mượn tiền của nhiều người nhưng chưa trả.

Từ ngày đó, gia đình nữ giáo viên liên tục chịu sự quậy phá, uy hiếp. Nhiều người lạ xăm trổ tới quậy phá, tạt sơn, mắm tôm, ném đá…Do lo sợ an nguy của gia đình nên chị Hiếu đã nhiều lần làm đơn cầu cứu công an địa phương.

Mới đây nhất, nhóm giang hồ đã tìm tới ném đá, tạt sơn, mắm tôm vào nhà. Chưa dừng lại, nhóm còn khóa trái cửa ngoài nhốt chị Hiếu cùng nhiều thành viên trong nhà.

Mẹ chồng chị Hiếu năm nay đã gần 70 tuổi lại bệnh tật. Lo sợ chuyện không hay xảy ra nên chị Hiếu đã đưa mẹ đến nhà người thân ở nhờ. Một thời gian sau chị đưa mẹ chồng quay lại nhà. Ngày 10/8 vừa qua, khi đang dạy học ở trường, chị nghe tin mẹ bị giang hồ khóa cửa nhốt trong nhà nên vội chạy về. 

Nhận tin báo, công an địa phương có mặt phá cửa vào trong. Sau vụ việc, chị Hiếu đã đưa mẹ và hai con trai về nhà người quen ở Cà Mau. Vợ chồng chị Hiếu cũng không dám ở nhà nữa mà ra ngoài thuê trọ, việc đi dạy học cũng trở nên bất tiện hơn rất nhiều.

Chia sẻ với Trí Thức Trẻ, chị Hiếu cho biết, chị đã viết đơn xin nhóm "xã hội đen" tha cho gia đình và để chị được đi dạy học kiếm tiền nuôi bản thân, con và người mẹ già.

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