Hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang, suýt lộ cả vòng 3 khi phục vụ quán ăn khiến cộng đồng mạng không khỏi bàn tán.

Mặc dù thời trang là sở thích, thể hiện cá tính riêng của mỗi người nhưng cộng đồng mạng cho rằng các cô gái trẻ nên ý thức, đừng nên ăn mặc hở hang nơi công cộng kẻo gây ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là trẻ em.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội lại xuất hiện hình ảnh cô gái phục vụ quán ăn mặc quần ngắn cũn cỡn khiến dân tình “đau mắt".

Cụ thể, trong bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái mặc chiếc quần ngắn bó sát kèm chiếc áo 2 dây ngắn ngủn, phục vụ trong quán ăn. Chiếc áo ngắn khiến cô bị lộ vòng 2. Chưa hết, chiếc quần ngắn bó sát cũng khiến vòng 3 bị hở một khoảng lớn trước mắt nhiều người. Mặc dù xung quanh có nhiều người dòm ngó nhưng dường như cô gái không hề quan tâm.

Hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang trong quán ăn gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: FB

Ngay sau khi được chia sẻ, bức ảnh trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều tỏ ra ngao ngán cách ăn mặc hở hang này. Nhiều người khuyên các cô gái trẻ nên ăn mặc kín đáo ở nơi công cộng để tránh gây phản cảm.

Vòng 2, vòng 3 của cô gái gần như lộ hết ra ngoài - Ảnh: FB

“Nhìn mà đau mắt luôn, trong quán ăn chứ có phải bãi biển đâu mà ăn mặc phản cảm ghê”, M.B bình luận.

“Thật tình, cô gái này chỉ là mặc đồ hơi ngắn thôi chứ không đến mức phản cảm, bị chỉ trích như vậy. Mình thấy mọi người góp ý nhẹ nhàng được rồi, đâu cần dè bỉu nặng lời đến vậy”, một người dùng mạng xã hội có ý kiến trái chiều.

Mặc dù hiện tại vẫn chưa có thông tin gì thêm về cô gái cũng như địa điểm xảy ra sự việc, nhưng bức ảnh này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.

Tranh cãi hình ảnh cô gái ‘mặc như không’ nghênh ngang giữa phố mặc người đi đường dòm ngó Hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang, nghênh ngang giữa phố đông người nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán ở các diễn đàn Facebook.

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