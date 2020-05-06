Hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang, nghênh ngang giữa phố đông người nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán ở các diễn đàn Facebook.

Lâu nay, việc các cô gái ăn mặc hở hang nơi công cộng luôn bị cư dân mạng "ném đá" kịch liệt. Dù vậy, thỉnh thoảng trên mạng xã hội vẫn xuất hiện hình ảnh các cô gái “mặc như không” ở chốn đông người.

Mới đây nhất, một bức ảnh ghi lại cảnh một cô gái ăn mặc phản cảm, ngồi sau xe máy di chuyển trên đường phố khiến dân mạng bức xúc. Trong ảnh, cô gái mặc chiếc váy vô cùng mát mẻ, để lộ cả phần lưng và tay được một người đàn ông chở bằng xe máy. Mặc dù lúc này là ban ngày, trên đường có nhiều xe cộ qua lại nhưng cô gái này không thèm che chắn hay mặc thêm áo khoác ngoài. Được biết, bức ảnh được chụp vào khoảng 10 giờ sáng hôm qua (5/5).

Hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang giữa phố gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, bức ảnh này đã gây ra một trận tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra khó chịu với trang phục của cô gái trong ảnh. Tuy nhiên, vẫn có không ít người bênh vực cô gái, cho rằng trang phục này không đáng bị lên án hay chỉ trích.

“Không hiểu mấy cô gái trẻ ngày nay sao có thể mặc như vậy ra đường được nữa. Kiểu này, trẻ em học theo rồi ăn mặc diêm dúa, hỏng cả một thế hệ”, K.H bức xúc.

“Chiếc váy này có gì hở hang mà sao mọi người lại chỉ trích chị này ghê vậy. Chỉ khuyên chị này là, sau này ra đường nhớ mặc thêm áo khoác để che chắn tránh bị lợi dụng, bảo vệ da, sức khỏe nữa”, một người lên tiếng bênh vực.

Mặc dù hiện chưa có thông tin gì thêm nhưng hình ảnh gây bão trên vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Chồng cắt hết quần áo hở hang của vợ: Cư dân mạng tranh cãi kịch liệt Sợ vợ bị nhòm ngó khi ra đường, người chồng quyết định cắt hết những chiếc áo hở lưng, hở ngực của vợ chỉ chừa lại những chiếc "kín cổng cao tường".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tranh-cai-hinh-anh-co-gai-mac-nhu-khong-nghenh-ngang-giua-pho-mac-nguoi-di-duong-dom-ngo-358144.html