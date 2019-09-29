Dự đám cưới, cô gái mặc váy xẻ tận rốn nhưng không áo lót, phô trọn vòng 1 khiến cánh mày râu 'nóng mắt'

Hình ảnh cô gái ăn mặc phản cảm, lộ cả vòng 1 trong đám cưới, làm lu mờ cả cô dâu chú rể khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc.

Từ trước đến nay, hình ảnh các cô gái ăn mặc phản cảm đặc biệt là trong đám cưới của người khác thường bị cộng đồng mạng lên án gay gắt. Thế nhưng một số chị em dường như vẫn chưa rút được kinh nghiệm cho mình. Họ vẫn tiếp tục ăn mặc hở hang ở nơi công cộng hay khi tham dự tiệc của người khác.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cô gái mặc bộ váy với đường xẻ táo bạo chụp cùng cô dâu chú rể nhận không ít "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Theo đó, cô gái diện chiếc váy lụa màu hồng nhạt với thiết kế vô cùng lộ liễu. Đường xẻ trước ngực trễ xuống tận rốn, gần như phô trọn vòng 1 ra ngoài. Điều đáng nói là dù mặc chiếc váy hở bạo nhưng cô gái không hề mặc áo ngực hay áo bảo hộ bên trong. Chỉ cần cử động mạnh thì tình huống lộ hàng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Cô gái nhận không ít 'gạch đá' vì ăn mặc hở hang trong đám cưới người khác - Ảnh: Internet

Ngay khi được đăng tải, bức ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được vô số bình luận từ cư dân mạng. Ai nấy đều cho rằng cô gái này thiếu tinh tế, cố tình gây chú ý trong đám cưới người khác.

“Đúng là thiếu lịch sự, đi dự đám cưới người khác mà làm như đang tổ chức đám cưới của mình. Thiệt tình không hiểu nổi cô gái này đang nghĩ gì trong đầu. Hay là cố tình gây chú ý, muốn trở nên nổi tiếng”, một người dùng mạng xã hội không tiếc lời “ném đá” cô gái.

“Mặc chiếc váy xẻ đến tận rốn mà còn không mặc áo lót bên trong. Hy vọng các bạn trẻ sau này sẽ rút ra bài học cho mình khi dự đám cưới của người khác, đừng để người khác có cớ chỉ trích”, một cư dân mạng khuyên.

Được biết bức ảnh trên được chụp tại một đám cưới ở Mỹ.

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