Mặc dù bị bắt gặp thường xuyên nhắn tin “thả thính” với chồng bạn nhưng cô gái vẫn ngoan cố cãi: “Mày bắt được tao ngủ với chồng mày rồi hãy nói nhé”.

Mới đây trên mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh đánh ghen của hai người phụ nữ trên phố làm cộng đồng mạng xôn xao. Điều đáng nói là hai người này là bạn thân với nhau.

Theo thông tin từ một trang fanpage: “Bạn áo trắng với chồng bạn áo bò nhắn tin tò te nhau suốt, nói chồng không được cướp điện thoại cũng không xong. Còn bị nó chửi cho là: ‘Mày bắt được tao ngủ với chồng mày rồi hãy nói nhé’.

Lúc xảy ra sự việc, những người có mặt tại đó đều lên tiếng khuyên ngăn cô vợ vì cho rằng mọi chuyện chỉ nên xử lý trong nhà. Bên cạnh đó, vì chưa bắt gặp hai người đó có hành vi quá đáng nên không thể đánh người, vì như vậy là phạm pháp.

Hai cô gái gây náo loạn đường phố Hà Nội - Ảnh cắt từ clip

Quả thật tình tiết câu chuyện này khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến bộ phim “Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân”. Mặc dù sự việc vẫn chưa được làm rõ nhưng hầu hết mọi người đều lên tiếng chỉ trích "kẻ thứ ba".

“Chồng đúng là cái thứ bán không ai mua, cho không ai lấy, vứt không ai nhặt. Nhưng cứ xểnh ra là bạn thân nó húp mất nhé chị em”, dòng caption mỉa mai được đăng kèm đoạn clip.

Sự việc vẫn đang gây 'bão' cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

“Sau này chồng tôi mà như vậy thì gọi ba mẹ nó đi cùng. Xem mặt con nhỏ kia như thế nào, xinh thì tôi còn nghĩ sẽ tha, xấu hơn tôi là đập. Lôi ba mẹ chồng theo, thách thằng chồng dám làm gì”, B.P.A vạch ra kế hoạch đánh ghen trước cho tương lai.

“Một ngày lướt new feed thấy hàng chục vụ đánh ghen, xã hội này riết lạ lùng thật. Không biết đàn ông ngày nay còn được mấy ông chung tình với vợ. Những lúc ra ngoài vui vẻ với bồ nhí, đâu biết vợ với con ở nhà trông ngóng từng giờ”, N.M than thở.

Bắt tại trận vợ ngoại tình với bạn thân, chồng vẫn 'chờ tiếng nói từ đáy lòng của vợ, sẵn sàng cho thêm cơ hội’ Kể từ ngày bị bắt gặp ngoại tình với bạn thân của chồng trong khách sạn, chị T. một mực im lặng. Trong khi đó, người chồng cho biết anh sẵn sàng cho vợ cơ hội nếu chị thật tâm hối cải.

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