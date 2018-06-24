Clip mẹ đập heo đất nuôi 10 năm để làm quà cưới cho con trai khiến hội chị em đua nhau xin làm dâu

Mới đây, trang Fanpage dành cho giới trẻ trên Facebook đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ trung niên đập vỡ heo đất khổng lồ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo một số nguồn tin, người phụ nữ này đập heo đất đã nuôi 10 năm ròng để làm quà cưới cho con trai khiến hội chị em phát sốt, đồng loạt muốn xin làm dâu.

Theo những hình ảnh diễn ra trong clip, người mẹ vui vẻ nói lý do "mổ" heo là để lấy tiền cưới vợ cho con trai. Sau đó, bà mẹ dùng búa đập vỡ heo, khoe số tiền không nhỏ được cất giữ bao lâu nay. Không ít người bày tỏ sự ghen tị với chủ nhân của chú heo siêu giàu này.

Ai cũng mong muốn được sở hữu chú heo 'siêu giàu' này - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều.

"Thấy clip làm màu quá. Mình nghĩ tiền vừa đút vào tức thì thôi chứ không phải nuôi 10 năm. Chẳng những lớp sơn còn rất mới mà tiền cũng rất phẳng phiu nữa, quá hư cấu", Hà Việt bình luận.

Tuy nhiên ý kiến trên đã nhận về không ít bình luận phản đối: "Chẳng lẽ tiền trong lợn đất cứ bắt buộc phải nhăn nhúm mới là thật à?"; "Tiền không nhăn là vì con heo chưa được đút đầy. Thêm nữa con heo lớn như thế, dù gấp tiền lại làm nhiều lần nhưng đút vào tờ tiền sẽ tự duỗi thẳng ra"; "Đặc tính của tiền polime vốn là tự thẳng ra mà", "Mình cũng bỏ tiền vào con heo nhỏ thôi, lúc đập ra tiền cũng khá phẳng mà. Con heo của họ lớn thế thì phẳng là đúng rồi"...

Một cư dân mạng khoe con heo đất của mình - Ảnh: Facebook

Một cư dân mạng khác thì nêu ý kiến: "10 năm trước có tiền polime rồi nhé các bạn. Thêm nữa tiền đút vào heo không nhất thiết phải nhăn hay gấp nếp. Mình bỏ tiền vào heo mình cũng chỉ chọn tờ mới chứ không bao giờ bỏ tiền rách nát hay đi chợ vào cả. Dù đúng sự thật hay dàn dựng thì cũng chỉ để xem cho vui, tranh cãi làm gì. Thêm nữa những clip kiểu này khiến mọi người rất có động lực tiết kiệm tiền".

Đoạn clip khiến nhiều người có thêm động lực tiết kiệm - Ảnh cắt từ clip

Hiện đoạn clip vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình.