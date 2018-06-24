Hé lộ sự thật vụ bố mẹ chồng đánh xe tải đến nhà con dâu đòi quà sau ly hôn

Xã hội 24/06/2018 14:59

Người chồng trong câu chuyện đã lên tiếng đính chính một số thông tin xung quanh vụ việc bố mẹ chồng đòi quà con dâu gây ồn ào mạng xã hội.

Cách đây không lâu, trang Fanpage nổi tiếng dành cho giới trẻ đăng tải vụ việc cha mẹ chồng đánh xe tải đến nhà con dâu đòi lại toàn bộ quà cưới khiến dân mạng dậy sóng. Theo một số nguồn tin, vụ việc dở khóc dở cười này xảy ra tại xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình.

Tuy nhiên mới đây, nhân vật chính trong câu chuyện đã lên tiếng hé lộ một số thông tin hoàn toàn trái ngược với câu chuyện được đưa lên mạng xã hội.

Trao đổi với chúng tôi, anh P.D.Q. (22 tuổi, tỉnh Hòa Bình) cho biết, gia đình anh không hề đến nhà vợ đòi quà cưới như tin đồn. Sau khi hai vợ chồng ly hôn, anh sợ ảnh cưới sẽ bị vứt đi nên nhờ bác đến nhà vợ cũ xin lại, không hiểu sao vợ cũ anh lại quay clip đưa lên mạng khiến mọi người hiểu lầm rằng nhà anh đòi quà.

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Sự việc bố mẹ chồng đến nhà con dâu đòi quà chỉ là hiểu lầm - Ảnh: Facebook

Trong lúc hai gia đình nói chuyện, vợ cũ anh Q. vào nhà trong mang gấu bông và một số quà tặng kỷ niệm ra trả, nói rằng không muốn giữ nữa. Cả giỏ phong lan anh Q. tặng bố vợ lúc cặp đôi còn đang yêu nhau cũng bị trả lại. Không còn cách nào khác, nhà anh Q. đành lấy chiếc xe tải của gia đình để chở đồ về.

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Mọi thứ đều do nhà gái chủ động trả lại - Ảnh: Facebook

Anh Q. tâm sự, hai vợ chồng anh kết hôn được hơn 1 năm. Cách đây mấy tháng, anh Q. bắt gặp vợ chụp ảnh và nhắn tin với người đàn ông khác nên tỏ ý không hài lòng. Sau đó cặp đôi đã cãi nhau, vợ anh bỏ về nhà ngoại và viết đơn xin ly hôn. Càng ngày mâu thuẫn càng nghiêm trọng nên anh Q. chấp nhận yêu cầu của vợ.

Trước thông tin bố anh Q. lên mạng xã hội rêu rao rằng con dâu không chung thủy dẫn đến hai vợ chồng ly hôn, anh Q. cho biết đây chỉ là hiểu lầm. Khi hai vợ chồng anh gặp trục trặc, dù nhiều bạn bè hàng xóm hỏi thăm nhưng bố mẹ anh vẫn không tâm sự gì, chỉ mong hai con có thể hàn gắn tình cảm.

Sau khi hai vợ chồng anh Q. ra tòa, bố anh Q. đưa tấm ảnh con dâu chụp với người đàn ông khác lên mạng xã hội để giải thích nguyên nhân tan vỡ của hai con chứ không có ý bêu xấu.

Đặc biệt, sau khi những thông tin gây hiểu lầm lan truyền trên mạng xã hội, gia đình vợ cũ đã sang nhà anh Q. xin lỗi vì đã đưa những thông tin sai sự thật lên Facebook gây ảnh hưởng đến gia đình anh. Hiện anh Q. chỉ muốn sự việc kết thúc để tránh tổn thương cho tất cả mọi người.

Chị Thủy (chị họ của anh Q.) rất bức xúc khi những thông tin sai lệch bị lan truyền trên mạng xã hội: "Em trai mình chỉ nhờ bác ruột đến nhà vợ cũ để xin lại ảnh cưới chứ không hề đòi quà như tin đồn. Em mình vẫn còn tình cảm với vợ, muốn trân trọng những kỉ vật cưới đến khi cả hai tìm được nửa kia thích hợp. Chỉ vì sợ ảnh cưới bị đốt hay vứt đi nên mới muốn xin về để cất giữ. Giỏ lan là của em mình tặng cho bố vợ, dặn vợ chăm sóc để làm kỉ niệm nhưng cô vợ trả lại vì nói là không có thời gian. Tài xế xe tải đến chở đồ đi cũng có thể làm chứng rằng nhà gái trả đồ lại chứ em mình không đòi gì hết". 

Hé lộ sự thật vụ bố mẹ chồng đánh xe tải đến nhà con dâu đòi quà sau ly hôn - Ảnh 3
Giỏ phong lan do cô vợ cũ trả lại vì không có thời gian chăm sóc - Ảnh: Facebook

Vừa ly hôn, bố mẹ chồng đánh xe tải đến nhà con dâu đòi quà

Vừa ly hôn, bố mẹ chồng đánh xe tải đến nhà con dâu đòi quà

Vụ việc bố mẹ chồng mang xe tải đến nhà con dâu để đòi quà thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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