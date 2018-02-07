Mới đây, người mẹ trẻ tên C.B. đã đăng tâm sự trong nhóm kín dành cho phụ nữ trên Facebook để than thở chuyện nhà. Chị cho biết chồng được thưởng một giỏ quà Tết gồm nhiều món ngon nhập khẩu. Cô con gái nhỏ thấy vậy liền bảo muốn ăn xúc xích nhưng anh chồng lại quát mắng và bảo biếu hết ông bà nội. Mẹ trẻ khóc nghẹn vì thương con nhưng cũng chẳng biết làm gì.

Mỗi khi Tết đến, chị em phụ nữ lại đau đầu suy nghĩ chuyện sắm Tết, lo đồ Tết, biếu quà cho đồng nghiệp, cấp trên hoặc bạn bè. Trong bối cảnh đó, không ít người gặp phải chuyện đau đầu khó xử, đặc biệt là khi liên quan đến bên nội bên ngoại.

Bạn Đ.L. thốt lên với thái độ bức xúc: "Làm bố kiểu gì vậy trời? Chồng mình đi bất cứ đâu cũng nhớ mua quà cho con đầu tiên. Sẵn sàng mua hẳn con cá hồi to đùng, lóc hết xương đi rồi cất vào tủ lạnh cho con ăn dần. Chỉ cần là đồ của con sẽ mua loại tốt nhất. Thấy chồng thương con người làm mẹ cũng hạnh phúc lây chứ không cần điều gì nữa. Nghe chuyện của chị mà thương quá".

Sau khi đăng tải, lời tâm sự của bà mẹ trẻ thu hút hàng ngàn lượt thích và bình luận. Phần đông các ý kiến đều cho rằng cách hành xử của anh chồng quá lỗ mãng, gây tổn thương cho vợ con. Hai vợ chồng có thể sống kham khổ nhưng nên dành những thứ tốt nhất cho con cái. Đằng này ông bố lại cấm con ăn với thái độ hằn học thì thật khó chấp nhận.

Hoặc như bạn L.M. thì bày cách như sau: "Chị đừng sắm Tết làm gì nữa, cứ mua đồ ngon về để tủ lạnh cho con ăn dần. Còn chồng chị thì cứ việc đi bù khú bạn bè hoặc về quê với họ hàng". Còn M.H. thì khuyên nhủ: "Con thích ăn gì dù đắt đến đâu chị cứ mua về cho con ăn, chẳng việc gì phải sợ. Vợ nói vậy đã không cho thì thôi, con cầm lên đòi ăn mà cũng quát mắng bắt để vào chỗ cũ thì chịu rồi. Tưởng tượng cảnh đứa nhỏ lầm lũi tủi thân thấy xót xa quá".

Chồng mang hết giỏ quà Tết về biếu ông bà nội, con đòi ăn xúc xích cũng không cho khiến cô vợ ấm ức lên mạng kể khổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có người phê bình cách ứng xử của bà mẹ trẻ. Bạn Q.H. bình luận: "Chị nên nói rõ ràng với chồng thay vì ngồi đó khóc lóc. Chị thử nói 'nó là con anh chứ có phải con hàng xóm đâu, túi xúc xích chẳng đáng bao nhiêu, ông bà già rồi cũng không ăn cái đó' xem chồng chị nói sao? Vợ chồng có gì nên nói thẳng chứ cứ giữ giận dỗi trong lòng thì sống với nhau làm gì".

Bạn D.M. bày tỏ: "Xúc xích nhập ngoại cũng không đắt lắm đâu chị. Nếu con thích chị cứ mua cho bé ăn, không cần so đo với ông bà nội làm gì. Ông bà cũng thương chồng chị như chị thương con vậy đó, bây giờ là lúc con cháu báo hiếu chứ không phải tị nạnh. Chị cứ nghĩ sau này con mình cũng thương mình như thế cho nhẹ đầu".

Trong khi đó, bạn H.H. lại tỏ thái độ khá gay gắt khi khuyên răn bà mẹ trẻ: "Giỏ quà Tết cho ông bà nội thì có gì phải làm ầm lên thế nhỉ? Tết đến đằng nào chả về nhà nội, rồi cũng con chị ăn thôi chứ ai ăn? Chị thử nghĩ xem mai sau con chị chỉ biết mỗi gia đình nó, không quan tâm đến bố mẹ thì chị lại lên mạng trách con cháu à? Thương con thì mua cho con ăn đi, ngồi đấy khóc lóc nó lại nghĩ bố nó là người xấu đấy".

Trong câu chuyện này, anh chồng rõ ràng cũng có cái lý của mình bởi phận làm con nghĩ đến chuyện báo hiếu cha mẹ là chuyện bình thường. Còn cô vợ, chứng kiến con tủi thân nên cảm thấy xót xa rồi giận chồng cũng là điều dễ hiểu. Thiết nghĩ, các mẹ nên giữ thái độ ôn hòa để không biến "miếng ăn thành miếng khổ" và không khí gia đình luôn êm ấm, vui vẻ.