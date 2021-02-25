Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ từ chén nước chấm, nam thanh niên đã đâm chết chủ quán phở.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 24/2, có một đôi nam nữ đến quán phở ở thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) của ông Lâm Minh Sỹ (57 tuổi, trú tại xã Hàm Mỹ) để ăn phở. Người khách nam được xác định tên Nguyễn Trung Hiếu, ở Tiền Giang.

Sau đó, Hiếu có gọi thêm một chén nước mắm, nhưng chủ quán lại mang ra nước tương nên hai bên đã xảy ra cãi vã, xô xát.

Trong lúc đó, Hiếu dùng hung khí tấn công khiến ông Sỹ gục ngay tại quán.

Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng sáng nay (25/2), ông Sỹ đã tử vong.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Công Lý

Trưa 25/2, Cơ quan CSĐT CA Bình Thuận phối hợp với CA huyện Hàm Thuận Nam đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Hiện, cơ quan chức năng có thẩm quyền đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án đâm chết người nói trên.

Nghi án giết người đốt xác ở Đồng Tháp: Bắt được kẻ tình nghi sau nhiều ngày lẩn trốn Sau nhiều ngày điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ kẻ tình nghi gây ra vụ án giết người đốt xác xảy ra trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

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