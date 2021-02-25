Chủ quán phở bị nam thanh niên đâm chết chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Xã hội 25/02/2021 14:35

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ từ chén nước chấm, nam thanh niên đã đâm chết chủ quán phở.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 24/2, có một đôi nam nữ đến quán phở ở thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) của ông Lâm Minh Sỹ (57 tuổi, trú tại xã Hàm Mỹ) để ăn phở. Người khách nam được xác định tên Nguyễn Trung Hiếu, ở Tiền Giang.

Sau đó, Hiếu có gọi thêm một chén nước mắm, nhưng chủ quán lại mang ra nước tương nên hai bên đã xảy ra cãi vã, xô xát.

Trong lúc đó, Hiếu dùng hung khí tấn công khiến ông Sỹ gục ngay tại quán.

Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng sáng nay (25/2), ông Sỹ đã tử vong.

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Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Công Lý

Trưa 25/2, Cơ quan CSĐT CA Bình Thuận phối hợp với CA huyện Hàm Thuận Nam đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Hiện, cơ quan chức năng có thẩm quyền đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án đâm chết người nói trên.

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