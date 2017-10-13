Chồng đột ngột nguy kịch vì bệnh tim, vợ đang mang thai 5 tháng khóc ngất: 'Anh ấy phải về để đặt tên cho con...'

Xã hội 13/10/2017 10:42

"Giờ em chỉ mong chồng chóng khỏi bệnh, tiền bạc bao nhiêu tính sau. Con em còn chưa đến ngày siêu âm, chưa biết là trai hay gái. Anh ấy phải về đặt tên cho con…" - tâm sự nhói lòng của chị Thoa, vợ bệnh nhân đột ngột ngã quỵ vì bệnh tim cực nặng.

Ngày 12/10, bác sĩ Võ Thị Đoan Thục – Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đơn vị đang điều trị cho bệnh nhân Đỗ Mạnh Tám, 31 tuổi, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), người bất ngờ phát bệnh tim cực nặng.

Chồng đột ngột nguy kịch vì bệnh tim, vợ đang mang thai 5 tháng khóc ngất: 'Anh ấy phải về để đặt tên cho con...' - Ảnh 1
Bệnh nhân Đỗ Mạnh Tám đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Internet

Chưa tiên lượng được điều gì về sức khỏe của bệnh nhân

Vài ngày trước khi phát bệnh nặng, anh Tám có biểu hiện sốt cao kèm theo ho, sổ mũi, khó thở và mệt mỏi. Sau đó, người nhà đưa anh lên Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng khám. Tại đây bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp tính. Tình hình bệnh bất ngờ chuyển biến xấu nên người nhà yêu cầu chuyển bệnh nhân đến TP.HCM để tiếp tục điều trị, theo Trí Thức Trẻ.

Chồng đột ngột nguy kịch vì bệnh tim, vợ đang mang thai 5 tháng khóc ngất: 'Anh ấy phải về để đặt tên cho con...' - Ảnh 2
Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân chuyển biến xấu rất nhanh, phải thở bằng máy và lọc máu liên tục - Ảnh: Internet

17 giờ chiều 9/10, bệnh nhân được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng hết sức nguy kịch, hôn mê sâu, phải thở bằng máy, huyết áp tụt, da tím tái, người nổi bong. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán anh Tám bị viêm cơ tim cấp nặng, biến chứng choáng tim, rối loạn nhịp tim, suy đa cơ quan, tổn thương gan, thận.

“Với vấn đề của bệnh nhân, phương pháp Ecmo là lựa chọn hàng đầu. Trước kia với viêm cơ tim, choáng nặng như vậy, thường tử vong đến 99%. Nhưng nay với phương pháp Ecmo có thể cứu chữa tới 60 – 70%. Tuy vậy, chi phí thực hiện của phương pháp này rất đắt, từ 200 – 300 triệu. Ngoài ra, do suy đa cơ quan, bệnh nhân phải lọc máu liên tục. Chi phí chạy chữa cho người bệnh 1 ngày tốn ít nhất 10 – 15 triệu. Đến nay, viện phí đã rất cao” – Bác sĩ Thục cho biết.

Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân vẫn phải thở bằng máy hỗ trợ, chạy máy Ecmo, lọc máu liên tục và vẫn chưa tiên lượng trước điều gì.

Bác sĩ Thục nói: “Viêm cơ tim biến chứng rất nhanh, nhiều khi thấy bệnh nhân đang ngồi thở, nói chuyện bình thường, nhưng trong vòng 1 buổi có thể đã sốc rất nặng, rối loạn nhịp tim, dẫn đến tử vong”.

Anh Đỗ Mạnh Hào, anh trai anh Tám cho biết, đến lúc bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng lên Bệnh viện Chợ Rẫy, anh chỉ nghĩ em trai gặp vấn đề nhẹ về tim chứ không nghĩ tình trạng lại nghiêm trọng thế này.

“Trên đường chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy, em trai tôi còn nói chuyện bình thường, nhưng khi vừa vào viện là ngất lịm đi, sức khỏe chuyển biến xấu rất nhanh. Mấy ngày nay, cha ở nhà cứ đòi lên thăm con. Nhưng giờ mà cho ông ấy lên, lỡ cao huyết áp hay gì thì tôi không biết sao mà lo liệu” – anh Hào nghẹn ngào.

Chồng đột ngột nguy kịch vì bệnh tim, vợ đang mang thai 5 tháng khóc ngất: 'Anh ấy phải về để đặt tên cho con...' - Ảnh 3
Trò chuyện với PV, anh Đỗ Mạnh Hào (anh trai của bệnh nhân) không kìm nổi sự xúc động - Ảnh: Internet

Được biết, anh Tám làm nghề thợ hồ mỗi ngày chỉ kiếm được vài trăm nghìn, vợ đi đóng rau thuê nhưng đang mang thai sắp sinh. Viện phí những ngày qua đều do anh em cho mượn, còn lại là vay nóng, lãi suất cao.

'Anh ấy phải về đặt tên cho con…'

Trong khi chồng đang nguy kịch trong viện thì chị Nguyễn Thị Thoa, 31 tuổi, quê Khánh Hòa có lẽ là người đau khổ nhất. Sợ ảnh hưởng đến thai nhi, gia đình can ngăn không cho chị lên thăm chồng.

Kể lại ngày chồng đột ngột ngã bệnh, chị Thoa không kìm được nước mắt: “Hôm trên Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, nghe bác sĩ nói bệnh anh ấy nặng lắm rồi, không thể chuyển đi Sài Gòn được mà em muốn ngất xỉu. Giờ em rối lắm, không nghĩ ngợi được gì. Con em trong bụng đã 5 tháng, đứa lớn cũng 4 tuổi. Mấy ngày nay, các anh chồng em chạy đôn chạy đáo vay mượn đầu trên xóm dưới nhiều tiền lắm”.

5 năm trước, chị Thoa và anh Tám cưới nhau rồi lên Lâm Đồng sinh sống đến nay. Cuộc sống gia đình tuy không khá giả nhưng vô cùng hạnh phúc và đầm ấm. Ấy vậy mà khi đứa con thứ 2 sắp chào đời thì anh Tám lại đột ngột mắc bệnh nặng, tính mạng đang “ngàn cân treo sợi tóc”.

Chị Thoa khóc ngất: “Giờ em chỉ mong chồng chóng khỏi bệnh, tiền bạc bao nhiêu tính sau. Con em còn chưa đến ngày siêu âm, chưa biết là trai hay gái. Anh ấy phải về đặt tên cho con…”.

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