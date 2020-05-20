Chồng bóp cổ, nhấn nước khiến vợ tử vong rồi giả vờ khóc lóc, tạo hiện trường giả bị cướp

Xã hội 20/05/2020 12:04

Sau khi bóp cổ, nhấn nước nhằm sát hại vợ, người chồng dựng hiện trường giả rồi khóc lóc thảm thiết hòng thoát tội. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã xác định được nghi phạm trong vụ người phụ nữ câm điếc bị sát hại. Theo đó, nạn nhân Phạm Thị Tuyết (sinh năm 1989, ngụ phường An Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) bị chồng là Phạm Văn Tới (sinh năm 1989) giết chết.

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Người chồng sát hại vợ rồi khóc lóc, tạo hiện trường giả nhằm qua mặt cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, sau khi sát hại vợ, người chồng đã tạo hiện trường giả để đánh lừa cơ quan điều tra. Cụ thể, đối tượng này thừa nhận đã bóp cổ, nhấn nước vợ mình trong lúc nạn nhân đang gội đầu trong nhà vệ sinh. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã xác định nạn nhân tử vong do bị ngạt nước, phù hợp với lời khai của nghi phạm. Gây án xong, người chồng tạo hiện trường giả vụ giết người cướp tài sản rồi ôm thi thể nạn nhân khóc lóc.

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Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 16/5, Phạm Văn Tới phát hiện chị Tuyết bất tỉnh trong nhà vệ sinh nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trên cổ nạn nhân có vết bầm tím, bị mất 3 chỉ vàng.

Hiện tại, công an đã thu giữ số vàng nạn nhân bị mất. Tuy nhiên vì Tới là người câm điếc, có nhiều nhược điểm về thể chất, tinh thần nên việc điều tra để làm rõ nguyên nhân, động cơ vụ việc còn gặp nhiều khó khăn.

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