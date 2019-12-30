Chồng bắn chết vợ rồi tự sát ở Quảng Ninh: Hé lộ nguyên nhân dẫn đến bi kịch

Xã hội 30/12/2019 17:42

Liên quan đến vụ việc chồng bắn chết vợ rồi tự sát ở Quảng Ninh, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ thảm án.

Đã nhiều giờ trôi qua nhưng người dân ở thôn 10B, xã Hải Xuân, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc chồng bắn chết vợ xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút tối qua (29/12). Nạn nhân được xác định là chị Vũ Thị Huyền (sinh năm 1981, HKTT tại cột 8, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long).

Cụ thể, vào thời điểm trên đối tượng Phạm Văn Hương (sinh năm 1981, trú tại cột 8, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, có tên gọi khác là Hưng) đã dùng súng tự chế bắn chết vợ ngay tại nhà riêng của nạn nhân.

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Vụ việc chồng bắn chết vợ rồi tự tử tại Quảng Ninh gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Sau khi giết vợ, đối tượng tìm đến nhà vợ cũ là chị Vũ Thị Yến (sinh năm 1981, trú tại khu 1, phường Hải Hòa, TP. Móng Cái). Khi đến nơi, Hương xông vào nhà cầm súng cố thủ ở cầu thang, khống chế 4 người trong nhà (trong đó 2 con của Hưng và chị Yến, em vợ cùng một người bạn).

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đối tượng đã dùng súng tự sát.

Theo thông tin trên Infonet, kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ thảm án là do mâu thuẫn gia đình. Được biết, vợ chồng Hương đã gửi đơn ra Tòa án nhân dân TP. Hạ Long, dự kiến sẽ ly hôn vào ngày 31/12/2019. Cũng theo nguồn tin trên, đối tượng này còn có biểu hiện sử dụng ma túy đá tổng hợp.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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