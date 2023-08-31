Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh kèm dòng trạng thái về việc một bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng ở Vĩnh Long, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo thông tin Vietnamnet chia sẻ, ngày 31/8, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh kèm nội dung được cho một bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng đang ở nhờ nhà người quen tại phường 5 TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).

Vụ việc đã gây gây xôn xao dư luận ở địa phương. Hàng loạt ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh làm rõ sự việc.

Thông tin 'bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng cần giúp đỡ' thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Chiều cùng ngày trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND P.5, TP.Vĩnh Long cho biết đã nắm được thông tin trên mạng xã hội. Chính quyền địa phương đã cử các ban ngành đoàn thể, hội phụ nữ, bảo vệ trẻ em đến tìm hiểu.

"Bước đầu xác định thông tin đăng là đúng nhưng bé gái này ngụ tỉnh Hậu Giang mới đến nhà người thân ở Vĩnh Long chơi được vài bữa. Chúng tôi cũng đã phối hợp bên công an tiếp tục xác minh sự việc để có hướng xử lý", ông Thế Anh thông tin thêm _ theo báo Thanh Niên.

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