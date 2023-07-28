Hé lộ nguyên nhân rợn người vụ chị chồng đổ nước sôi vào cháu và em dâu đang mang thai: Tất cả chỉ vì tiền bạc?

Theo một số nhân chứng cho biết, nguyên nhân là do mẫu thuẫn xích mích giữa chị B.T.X (SN 1989, trú tại xóm Sào Đông) và con nhỏ tên V (SN 2019), đã dẫn đến việc Bùi Thị Lành (chị chồng của chị X) thực hiện hành vi đổ nước sôi vào hai nạn nhân.

Theo thông tin từ Tiền Phong, sáng 28/7, lãnh đạo UBND xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, Hoà Bình cho biết, Công an huyện Kim Bôi đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Thị Lành (SN 1983, trú tại xóm Sào Đông, Sào Báy) - người đã thực hiện hành vi đổ nước sôi vào em dâu và cháu nhỏ. Sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 26/7 tại xóm Sào Đông, xã Sào Báy.

Lãnh đạo xã Sào Báy cho biết: "Cháu V (con nhỏ) bị bỏng khoảng 40% cơ thể, trong khi chị X bị bỏng nhẹ hơn và vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình".

Hậu quả khiến chị X và cháu bị bỏng ở vùng lưng và ngực bụng, và hiện đang được cấp cứu. Đáng lo ngại hơn, chị X đang mang thai ở tháng thứ 3, nên tình hình của cô cũng được quan tâm đặc biệt.

Con chị X đang điều trị tại bệnh viện, cơ thể bỏng 40% - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Đại Đoàn Kết, trưa 28/7, chị B.T.X cho biết: “Tối 26/7, chị Lành lên nhà tôi để yêu cầu vợ chồng tôi trả tiền nợ xây ngôi nhà mà gia đình tôi đang ở, khi đó tôi đang ngồi bế con là cháu V. Sau khi tôi nói chưa có tiền để trả vì có con nhỏ lại đang mang thai, không thể đi làm thì chị Lành đi vào sau bếp, cầm ấm siêu tốc đang sôi bất ngờ đổ lên người 2 mẹ con từ phía sau. Khi tôi khóc lớn kêu cứu thì chồng tôi có chạy vào nhưng không hề đưa 2 mẹ con đi bệnh viện mà còn ấn đầu tôi xuống cấm khóc. Còn chị Lành thì ngồi yên một chỗ, trơ mắt nhìn 2 mẹ con tôi đang bị bỏng. May mắn là bà con hàng xóm đã đến hỗ trợ, kịp thời đưa tôi và con đi cấp cứu”.

Sức khỏe của chị X hiện đã ổn định - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Theo chị X., vợ chồng chị sinh được 2 người con gái (1 bé 10 tuổi, 1 bé 4 tuổi), hiện chị đang mang thai bé thứ 3 mới được 3 tháng. Do 2 vợ chồng chưa có nhà nên đang ở nhờ căn nhà mà chị Lành xây trên khu đất đứng tên mẹ chồng chị. Đã nhiều lần chị Lành yêu cầu chị X. trả số tiền mà chị Lành bỏ ra để xây căn nhà trên nhưng do hoàn cảnh khó khăn, lại nuôi con nhỏ nên chị chưa có tiền trả. Bởi vậy chị Lành thường xuyên đuổi mẹ con chị ra khỏi ngôi nhà đó, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm thì xảy ra vụ việc trên.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xử lý vụ việc.