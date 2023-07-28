Xót xa cảnh công nhân mất việc, ôm đồ về quê, cả dãy trọ im ỉm đóng, vắng bóng người

Xã hội 28/07/2023 13:54

Đến thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn đang trong tình trạng cạn đơn hàng do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới.

Theo thông tin từ báo Lao Động, những tháng gần đây nhiều dãy nhà trọ ở Bình Dương tiếp tục rơi vào tình cảnh ảm đạm khi công nhân thất nghiệp thời gian dài buộc phải bỏ về quê.

Thành phố Thuận An là nơi kinh tế phát triển sôi động, có nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất hoạt động. Tuy nhiên qua năm 2023 nhiều doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, buộc phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động. Tình hình tuyển dụng lao động cũng ảm đạm hơn các năm trước. Vì thế những lao động thất nghiệp khó tìm được việc làm mới. Những người ở trọ một mình không tìm được việc làm đành phải về quê, bỏ lại những dãy trọ, phòng trọ vắng lặng. 

Xót xa cảnh công nhân mất việc, ôm đồ về quê, cả dãy trọ im ỉm đóng, vắng bóng người - Ảnh 1

Xót xa cảnh công nhân mất việc, ôm đồ về quê, cả dãy trọ im ỉm đóng, vắng bóng người - Ảnh 2
 Nhiều phòng trọ bỏ trống hơn 1 năm nay vẫn chưa có người quay trở lại thuê ở - Ảnh: Lao Động

Ở thành phố Thủ Dầu Một, các nhà trọ bên cạnh khu công nghiệp Sóng Thần 3, Đại Đăng, Kim Huy cũng trống phòng nhiều hơn. Rất nhiều công nhân ngành gỗ thất nghiệp, không tìm được việc làm mới. Họ cố gắng trụ lại Bình Dương nhưng không có thu nhập, trong khi đó còn phải chi phí nhà trọ, tiền ăn... Quá khó khăn, người lao động buộc phải về quê. 

Chị Trương Thị Hân (35 tuổi, quê An Giang) đang trong tình trạng thất nghiệp, cho biết: “Trước đây ở Tân Uyên nhiều việc làm lắm, đi tìm việc rất dễ. Nhưng khoảng 1 năm nay ít việc làm, tìm việc làm mới rất khó khăn. Tôi thất nghiệp nhiều tháng nay chưa tìm được việc làm mới. May là chồng còn đi làm có thu nhập từ 7-10 triệu đồng, cả gia đình 4 người sống nhờ vào phần thu nhập này“.

Một trường hợp khác là bà Thị Nhu (gần 60 tuổi) vừa đi nhặt ve chai vừa làm phụ việc cho người dân mỗi tháng chỉ có thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng. Số tiền này, bà Nhu phải trang trải chi tiêu, ăn ở cho 3 bà cháu. Dù khó khăn nhưng cũng cố gắng bám trụ lại ở Bình Dương vì về quê không có ruộng cũng không có việc làm.

Xót xa cảnh công nhân mất việc, ôm đồ về quê, cả dãy trọ im ỉm đóng, vắng bóng người - Ảnh 3
Những người bám trụ lại ở Bình Dương cũng khó khăn kiếm từng đồng sống qua ngày - Ảnh: Dân Trí

Dẫn tin từ Dân Trí, quản lý cư xá Hưng Lợi 1 - 1 trong những khu sinh sống của công nhân vô cùng đông đúc ở Bình Dương, cho biết các chủ trọ đều đã chủ động giảm tiền phòng nhưng vẫn không ngăn được làn sóng trả phòng. Cư xá có 600 phòng trọ, nay hơn một nửa bỏ trống. Dãy trọ lớn nhất nhì Bình Dương vắng bóng người thuê từ nhiều tháng nay.

Xót xa cảnh công nhân mất việc, ôm đồ về quê, cả dãy trọ im ỉm đóng, vắng bóng người - Ảnh 4
Dãy trọ vắng người - Ảnh: Dân Trí

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho biết, Sở và Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Dương đang nghiên cứu các giải pháp tìm kiếm đơn hàng cho doanh nghiệp. Địa phương đã tăng cường tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường ra Nam Mỹ, Ấn Độ, Trung Đông. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu trên các sàn giao dịch điện tử, tổ chức kết nối cung cầu, tìm đơn hàng trong nước.

 

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