Chia sẻ của cô con gái khiến nhiều người rơi nước mắt: 'Lời nói dối của cha' và bức ảnh bóc trần sự thật

Xã hội 01/06/2020 15:10

Câu chuyện cảm động về người bố nghèo khó nhưng vẫn cố gắng làm lụng để lo cho con gái ăn học đến nơi đến chốn khiến nhiều người bồi hồi nhớ về bố mẹ mình.

Mới đây, một cô gái trẻ đã chia sẻ câu chuyện cảm động về bố mình khiến ai nấy đều rưng rưng, đặc biệt là những bạn trẻ xa nhà. Theo P.L, để có tiền lo cho con gái ăn học, bố cô đã phải làm cùng lúc 2 công việc, chỉ dám ăn cơm với rau, trứng. 

Nguyên văn chia sẻ của P.L: “Thật sự hôm nay mình đã khóc, khóc rất nhiều vì nhìn thấy hình ảnh này, người lái xe là bố mình. Để có số tiền 3 triệu gửi lên cho mình ăn học hàng tháng thì bố ngày đi chạy xe ôm, tối đi làm bảo vệ. Bố cấm mình đi làm thêm và chỉ muốn mình tập trung vào việc học.

Bố có nghị lực thật phi thường, bố luôn giấu mình và vì ngây thơ mà mình chẳng biết điều ấy. Chẳng để ý rằng bàn tay ấy đã vì nắng, vì gió mà đen đúa gầy guộc đi nhiều.

Đợt vừa rồi nghỉ lễ mình về gặp bố, mắt bố trũng sâu vì thiếu ngủ, da bố rám nắng và đen đi một cách khó hiểu. Nhưng bố nói người già ai chẳng vậy.

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Câu chuyện cảm động của cô gái trẻ gây bão mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Có lẽ con gái của bố đã quá ngây thơ và chẳng hiểu bố đã phải vất vả mới có số tiền ấy để gửi đều đặn cho con hàng tháng.

Bữa cơm của bố chỉ có hai món duy nhất, bố ăn cơm với 2 quả trứng và chút rau luộc. Bố nói bố thích ăn trứng, trứng ngon, trứng dễ ăn. Bố ăn nhiều đến mức nhìn cái thùng rác chỉ toàn vỏ trứng chứ không hề có cái khác. Làm gì có ai thích ăn mãi một món nhưng vì để tiết kiệm tiền nuôi con gái ăn học vậy mà bố mình vẫn ăn nó hàng ngày, thường xuyên đều đặn.

Đến hôm nay khi thấy bức ảnh, gọi điện về hỏi bố, vẫn là giọng nói ồm ồm bố mắng tôi ‘gọi cái gì tầm này tao đang ngủ, tối còn phải đi làm’. Vâng nhưng là giọng nói gấp gáp, có tiếng còi xe máy và cuộc gọi thứ 2 bố từ chối không nghe máy.

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Hình ảnh đôi bàn tay gầy guộc, đen nhẻm của người bố khiến không ít người xót xa - Ảnh: Facebook

Đến tối gửi ảnh và bố đã xác nhận điều ấy, thương bố, chỉ muốn chạy về ôm bố khóc như những ngày còn bé, ốm đau, bị ngã xe mắt bố đỏ hoe, bố ôm vào lòng vỗ về.

Con chẳng mong con lớn nữa chỉ mong bố đừng già đi. Con thương bố nhiều lắm bố ơi”.

Ngay sau khi được chia sẻ trên các diễn đàn, câu chuyện của P.L khiến nhiều người bồi hồi nhớ về bố mẹ của mình. Quả thật, trên đời này, không có gì cao cả hơn tình yêu của bố mẹ dành cho con cái. Họ có thể hy sinh, chịu đựng tất cả để con mình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

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